Streng limitiert und ultraedel: Einer der besten Superhelden-Filme neu als 4K-Edition fürs Heimkino

Der Superhelden-Kracher Watchmen kommt in einer neuen Edition mit Blu-ray und 4K-Disc, die den Film als Ultimate Cut mit einer schicken Rorschach-Büste bringt. Ein streng limitiertes Geschenk für Fans.

Selbst in der aktuellen Superhelden-Flut überstrahlt Watchmen - Die Wächter die meisten Filme des Genres auch heute noch. Mit seiner Verfilmung der Graphic Novel von Alan Moore hat Regisseur Zack Snyder einen düsteren, stylishen Blockbuster geschaffen, der durch Härte, Konsequenz und fesselnde Antiheld*innen begeistert.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2009 ist der Film schon in vielen verschiedenen Editionen erschienen. Jetzt können sich deutsche Fans aber nochmal ein ganz besonders edles Sammlerstück des Films holen. Am 18. März 2021 erscheint Watchmen als Rorschach Bust Edition mit dem Ultimate Cut auf Blu-ray und in 4K - streng limitiert auf 250 Stück!

Die neue Watchmen-Edition hat ihren Preis, ist für Fans mit der schicken Rorschach-Büste und der ultimativen Version des Films in 4K aber ein grandioses Geschenk. Bei Saturn* oder Media Markt* könnt ihr euch jetzt ein Exemplar vorbestellen.

Wer sparen will, kann sich ein günstigeres Blu-ray-Steelbook vom Watchmen-Ultimate-Cut bei Amazon* bestellen.

Genießt Watchmen im XXL-Ultimate-Cut in bester Qualität

Mit Watchmen hat Zack Snyder die Comic-Vorlage überwiegend Panel für Panel in bewegte Bilder übertragen. Durch mal schillernd-fantasievolle, mal dreckig-düstere Impressionen entsteht ein bildgewaltiges, realistisches Superhelden-Universum, das von Zynismus, Hoffnungslosigkeit und Verbitterung geprägt ist.

© Paramount Die Rorschach Bust Edition von Watchmen

Dabei existiert der Film in drei verschiedenen Fassungen. Neben der 162 Minuten langen Kinofassung und einem 24 Minuten längeren Director's Cut enthält die neue Watchmen-Edition mit der Rorschach-Büste auch den Ultimate Cut auf Blu-ray und in 4K. Der kommt auf insgesamt 3,5 Stunden Laufzeit und enthält auch noch einen kompletten Trickfilm innerhalb der eigentlichen Handlung.

