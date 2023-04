Super Mario-Star aus 30 Jahre altem Flop schießt heftig gegen neuen Film: "Haben es vermasselt"

John Leguizamo spielte im ersten Super Mario-Film Luigi. Den neuen Film will er aus Protest nicht schauen. Er kritisiert die Besetzung des Blockbusters.

Am Mittwoch startete der neue Super Mario Bros. Film in den deutschen Kinos. Bereits vor dreißig Jahren entstand der berüchtigte erste Super Mario Bros. – ein Flop auf allen Ebenen. Die Hauptrollen in der Live-Action-Verfilmung des Videospiels verkörperten Bob Hoskins als Mario und John Leguizamo als sein Bruder Luigi.

John Leguizamo äußerte sich bereits im vergangenen Herbst zur Besetzung der neuen Kinoversion von Super Mario, in der unter anderem Chris Pratt als Mario auftritt. Leider sei der Cast vollständig weiß und keine Menschen aus dem lateinamerikanischen Raum verpflichtet worden. Zum Start des Films erneuert er seine Kritik, berichtet Variety .

Warum Mario-Star John Leguizamo den neuen Super Mario-Film kritisiert

Highlight Film John Leguizamo (links) als Luigi

Er werde den neuen Super Mario-Film nicht schauen, sagt Leguizamo, der zwar die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, aber in Kolumbien geboren wurde. "Sie hätten einen lateinamerikanischen Charakter einbauen können." Der Schauspieler betont, welch große Bedeutung seine Besetzung in dem ersten Mario-Film für die lateinamerikanische Community gehabt habe. "Es war bahnbrechend und jetzt sind sie nicht mehr bahnbrechend. Sie haben die Inklusion vermasselt." Leguizamos Forderung: "Besetzt einfach ein paar lateinamerikanische Leute! Wir sind 20 Prozent der Bevölkerung."

Mangelnde Diversität, also eine meist nicht ausgewogene Besetzung in großen US-Blockbustern, wird seit Jahren in Hollywood kritisiert. Die meisten Produktionen haben ein Bewusstsein für die Problematik entwickelt und besetzen entsprechend der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung.

Worum geht es in dem Super Mario Bros. Film?

Eigentlich ist Mario (im Original gesprochen von Chris Pratt) nur ein Klempner aus Brooklyn. Doch durch eine verrückte Verkettung von Umständen, findet er sich plötzlich mit der Prinzessin Peach und einem sprechenden Pilz namens Toad auf einer Reise wieder, die ihn durch das Königreich der Pilze führt. Gemeinsam versuchen die drei, Marios Bruder Luigi zu finden. Denn nur so können sie die Welt vor dem rücksichtslosen feuerspeienden Bowser retten.

Der Super Mario Bros. Film läuft ab Mittwoch in den deutschen Kinos.



