Superhelden-Ausnahmefilm heute im TV: Die kontroverse Krönung des gestorbenen DC-Universums

ProSieben zeigt heute einen bildgewaltigen Superheldenfilm, den wir erst jetzt so richtig zu schätzen wissen. Warum lohnt sich der DC-Kracher immer wieder?

Letztes Jahr hat James Wan mit Aquaman 2 das Licht im alten DC-Universum ausgemacht. Wir schauen nun zurück auf ein Jahrzehnt im wunderschön chaotischen DC Extended Universe, dessen Superhelden-Beiträge immer teuer, aber selten zufriedenstellend waren.

Heute könnt ihr im TV den DCEU-Film erleben, der im Rückblick als einzig wahres Meisterstück aus der Asche des Universums ersteigt: Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice aus dem Jahr 2016.

Heute im TV: Die außergewöhnlichen Qualitäten von Batman v Superman

Bei Moviepilot gehört Batman v Superman zu den am meisten diskutierten Filmen, genau wie Star Wars 8 und Star Wars 9. Er ist damit sowas wie der Anti-Endgame. Bei Endgame umarmen sich die Geister weinend, bei B v S scheiden sie sich. Ich zähle mich eindeutig zu den Verteidigern des DC-Duells, und dafür brauchte ich gar nicht die um eine halbe Stunde längere Ultimate Edition * sehen.

Darum ist ER der beste Batman | Kein Ranking - sondern ein Plädoyer für Batman vs Superman

Die kindliche Fantasie "Was passiert, wenn man zwei der bekanntesten Superhelden aufeinander hetzt?" lädt Snyder zu einem waghalsigen Götterdrama auf. Er tut das über Größenverhältnisse und gezielte Veränderungen der Maßstäbe und Perspektiven. Das geht mir der atemberaubenden Eingangssequenz los, in der Bruce Wayne (Ben Affleck) fassungslos dabei zusehen muss, wie seine Stadt unter dem Kampf der Götter Zod und Superman zerberstet.

Batman ist fortan ein Radikalisierter ohne moralische Grundsätze. Um Superman (Henry Cavill) bluten zu lassen, zieht er ihn auf sein Niveau herunter. In den folgenden brutalen Kampfsequenzen tut jeder Schlag weh, jeder Treffer bewirkt etwas. Ich bin eher Team Batman, aber auch Superman-Fans kommen bei diesem Clash auf ihre Kosten.

Die (berechtigte) Kritik an Batman v Superman

Spoiler: Der Martha-Moment ist ein leichtes Spott-Ziel, aber diese einfachen melodramatischen Momente gehören zum Snyderschen Schaffen wie Zeitlupen, das zählt also nicht. Auf die Kritik an Doomsday lasse ich aber gerne ein. Wenn Batman und Superman das Kriegsbeil begraben haben, müssen sie halt noch irgendwas gemeinsam verprügeln.

Der seelenlose Doomsday kann den Makel der Verlegenheitslösung nie ablegen. Dafür sehen wir hier erstmals Gal Gadot als Wonder Woman in Aktion und das tröstet über den ermüdenden Krawall im letzten Akt hinweg.

Batman v Superman ist kein vollkommener Superheldenfilm, aber einer, in dem die Verheißungen der Symbiose Zack Snyder/DC am deutlichsten ans Licht traten. Was am Snyder-Cut von Justice League gelobt wird, sehen wir in Batman v Superman bereits verdichtet und mit einer simplen, aber wirksamen Dramatik verschnürt.

Wann kommt Batman v Superman im TV?

Ihr könnt euch Batman v Superman: Dawn of Justice am heutigen Freitag, den 27. Dezember 2024 um 23:45 Uhr auf ProSieben anschauen. Solltet ihr den Film im TV verpassen, könnt ihr ihn aktuell bei WOW im Abo streamen. Darüber hinaus steht er etwa bei Amazon, Magenta TV und Apple TV als Video on Demand zur Verfügung.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2021 bei Moviepilot veröffentlicht.



