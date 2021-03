Sylvester Stallone knabbert Menschen in Suicide Squad 2 weg: King Shark rettet ihn aus einer Sackgasse

Der menschenfutternde King Shark ist das abgefahrene Highlight im The Suicide Squad-Trailer. Die Stimme der DC-Figur stammt von Sylvester Stallone und kommt für den Star genau zum richtigen Zeitpunkt.

Vor ein paar Tagen ist endlich der erste Trailer zu The Suicide Squad erschienen. Der Film von Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn wird eine Fortsetzung, die den ersten Teil von 2016 neu auflegt und vor allem vergessen machen soll. Während sich im Film von David Ayer noch Margot Robbies Harley Quinn als Highlight entpuppte, könnte sie im neuen DC-Blockbuster von einem menschenfressenden Hai-Antihelden abgelöst werden.

Der schräge King Shark ist das Highlight aus dem Suicide Squad 2-Trailer und wird von niemand Geringerem als Sylvester Stallone gesprochen. Für den Star ist die schräge Figur die ideale Gelegenheit, seiner Spätkarriere nochmal einen neuen Hype zu verleihen.

Witziger The Suicide Squad-Liebling knüpft an Marvel-Taktik an

Spätestens wenn sich King Shark im The Suicide Squad-Trailer einen Bösewicht schnappt und mit einem hungrigen "nom nom" einfach wegfuttert, hat sich der Antiheld schon einen Platz in den Herzen von DC-Fans verdient.

Am Set wurde King Shark von dem Schauspieler Steve Agee mit Motion-Capture-Verfahren verkörpert. Neben dem zwischen liebenswürdig und bedrohlich schwankenden CGI-Aussehen dürfte es aber vor allem die markante Stimme von Sylvester Stallone sein, die der DC-Figur Persönlichkeit verleiht.

Der bekannte Social-Media-Künstler BossLogic hat laut Comic Book schon beide Welten vereint und ein witziges Bild gebastelt, das King Shark im Rambo-Style zeigt:

Für den Charakter hat James Gunn wohl auf eine ähnliche Taktik wie bei seinen Guardians of the Galaxy-Filmen für Marvel gesetzt. Auch hier hat er sich mit Vin Diesel einen beliebten Actionstar geschnappt, der dem schrägen Baumwesen Groot seine Stimme geliehen hat.

Mit Sylvester Stallone konnte Gunn sogar eine noch größere Action-Legende verpflichten. Auch für den Star selbst kommt die Sprechrolle von King Shark in Suicide Squad 2 zum passenden Zeitpunkt.

King Shark ist schon jetzt ein Segen für Sylvester Stallone

In seiner aktuellen Spätkarriere ging es dem Star zuletzt vor allem darum, mehr oder weniger endgültige Abschiede für seine ikonischsten Figuren zu schaffen. Mit dem Auftritt von Rocky Balboa in Creed II und Rambo: Last Blood hat er genau das gemacht. Dadurch bleibt aber auch die Frage, wohin die Karriere des Kultstars danach noch führen kann.

Eines seiner letzten großen Franchises, die Actionhelden-Versammlung The Expendables, steckt schon seit längerer Zeit mit dem vierten Teil in der Produktionshölle fest. Mit dem womöglich 2021 erscheinenden Samaritan begibt sich Sly ebenfalls ins Superhelden-Genre. Der Film könnte aber eher eine Randerscheinung bleiben.

Die weitaus größere Aufmerksamkeit dürfte ihm die schräge Sprechrolle von King Shark bringen. Nach dem Erscheinen des ersten Trailers wurde überhaupt erst enthüllt, dass Stallone dem Haiwesen seine Stimme leiht. Wie es dazu gekommen ist, hat James Gunn in einem unterhaltsamen Twitter-Post verraten:

'Ich habe diese Rolle für dich in The Suicide Squad geschrieben. Es wird nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen.'

'Oh ja?'

'Ja. Es ist ein großer, irgendwie molliger, menschenfressender Hai.'

Lachend: 'Ich mach alles für dich, Bruder.'

Für Sylvester Stallone dürfte King Shark ein schräg-unterhaltsamer Weg aus einer kleinen Karriere-Sackgasse sein. Auch wenn der Star schon längst niemandem mehr etwas beweisen muss, könnte die Sprechrolle in The Suicide Squad seinen Personenkult nochmal neu befeuern.

Der letzte Funken in Slys schauspielerischer Laufbahn ist also womöglich ein CGI-Haimensch, der nur wenige Wörter spricht und sich quer durchs Schurkenarsenal im DC-Universum futtert. Am 5. August 2021 soll Suicide Squad 2 in den Kinos starten.

