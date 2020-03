Nach Rambo 5: Sylvester Stallone zeigt sich blutig für Superhelden-Film

Zurzeit laufen die Dreharbeiten zum Superhelden-Film Samaritan mit Sylvester Stallone. Auf einem neuen Bild gibt der Schauspieler einen blutigen Einblick hinter die Kulissen.

Die Zukunft der Rambo-Reihe sieht nach dem enttäuschenden Einspielergebnis von Rambo: Last Blood eher finster aus. Gut möglich, dass das Franchise rund um die Action-Ikone mit Teil 5 ihr Ende gefunden hat. Die Schauspielkarriere von Sylvester Stallone steuert dagegen noch lange nicht auf ihr Ende zu. Auch im höheren Alter von mittlerweile 73 Jahren dreht Sly immer noch Jahr für Jahr weitere Filme.

Einer davon ist der kommende Kinofilm Samaritan, in dem Stallone einen Superhelden spielen wird. Zurzeit finden dafür noch die Dreharbeiten statt. Mit einem neuen Bild lieferte der Schauspielstar laut Cinema Blend kürzlich aber einen Eindruck aus dem offenbar nicht gerade zimperlichen Werk ab.

Sylvester Stallone zeigt sich zu Samaritan in blutiger Verfassung

Über Instagram teilte Stallone ein Bild von den Dreharbeiten zu Samaritan. Darauf ist er neben seiner Tochter Sistine zu sehen, die den Vater am Set besucht hat. Der Schauspieler kommentiert das Bild selbst mit der Bemerkung, dass er sich kurz zuvor um Geschäfte kümmern musste. Wenn man sich sein blutig demoliertes Gesicht so anschaut, wird schnell klar, was für Geschäfte Stallone meint:

Samaritan von Julius Avery handelt von einem Jungen, der herausfindet, dass ein vor 20 Jahren verschwundener Superheld wohl noch am Leben ist. Die Suche nach dem von Stallone gespielten Superhelden dürfte nicht ganz ohne brutale Zwischenfälle vonstatten gehen, wie das Bild vom Set zeigt.

Rambo 5 - Der Rambo-Erfinder hasst den neuen Film

Der US-Kinostart von Samaritan ist momentan für den 11. Dezember 2020 festgelegt. Wann der Film bei uns ins Kino kommt, ist noch nicht bekannt.

Wollt ihr Sylvester Stallone als (brutalen) Superheld sehen?