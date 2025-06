Sylvester Stallone teast Tulsa King Staffel 3 und Spin-off mit Samuel L. Jackson auf gemeinsamem Bild

Die Sylvester Stallone-Serie Tulsa King bekommt bald ein Spin-off namens NOLA King. Mit dessen Star Samuel L. Jackson zeigte Sly sich jetzt erstmals.

Fans von Tulsa King müssen sich noch ein wenig gedulden, bis die 3. Staffel der Gangsterserie von Paramount+ auf sie zukommt. Gleichzeitig tüftelt man schon am Spin-off namens NOLA King, für das sich Sylvester Stallone jetzt mit Samuel L. Jackson blicken ließ. Der übernimmt den in New Orleans spielenden Ableger der Mafiaserie.

Tulsa King und NOLA King: Sylvester Stallone und Samuel L. Jackson als Gangster-Dreamteam

Auf Instagram schrieb Sly im Kreise seines Kollegen, einer Knarre und seiner Zigarre: "Durfte endlich mit dem großartigen Samuel L. Jackson an Tulsa King arbeiten. Es war ein toller Tag!". Tatsächlich bildet die Spin-off-Serie die erste Gelegenheit für den Rambo-Darsteller und den Pulp Fiction-Star, zusammen vor der Kamera stehen. Für viele Fans des Action- und Ganovenkinos der 80er und 90er Jahre ein wahrwerdender Traum.

Das neue NOLA King wird eine ähnliche Story wie die Mutterserie erzählen. Während das Stallone-Format sich um Mafiaboss Dwight Manfredi aka The General dreht, den es von New York nach Oklahoma verschlägt, soll Jacksons Spin-off vom Gangster Russell Lee Washington Jr. handeln, der sich offenbar in der kriminellen Unterwelt von New Orleans herumtreibt.

Wie wir bereits (durch Deadline ) wissen, wird Jacksons Figur sich zunächst in Staffel 3 von Tulsa King mit Dwight anlegen, ehe es ihn an den Mississippi treibt. Dafür soll er in mehreren Episoden auftauchen.

Geschrieben wird NOLA King von Dave Erickson (Mayor of Kingstown), produziert wird das Ganze wie so oft von Serienmogul Taylor Sheridan, der auch das gesamte Yellowstone-Universum unter seiner Aufsicht hat. Seine Formate lassen sich unter dem Dachbegriff "Dad-Serien" zusammenfassen, dem unser Streamgestöber-Podcast schon eine ganze Folge gewidmet hat.

