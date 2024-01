Sylvester Stallone und Jason Statham blamiert: Ihre beiden Action-Filme wurden 10-mal für Anti-Oscar nominiert

Sylvester Stallone und Jason Statham lieferten letztes Jahr einen der schlechtesten Action-Filme der vergangenen Dekade ab. Jetzt sind sie für den Filmpreis nominiert, den niemand haben will.

The Expendables 4 hätte ein großer Triumph werden können. Immerhin schlummerte in der Fortsetzung das Potential, die angeschlagene Action-Reihe mit Stars wie Megan Fox grundlegend zu erneuern. Schlussendlich entpuppte sich das 100 Millionen US-Dollar teure Spektakel als eine der größten Enttäuschungen des letzten Kinojahres.

Nicht einmal die Action-Titanen Sylvester Stallone und Jason Statham konnten das Desaster verhindern. Nun führt The Expendables 4 bei der Goldenen Himbeere 2024 die Nominierungsliste an, wie der Hollywood Reporter berichtet. In sieben Kategorien wurde der Film für den Anti-Oscar nominiert, inklusive der Hauptkategorie.

Niederlage für Sylvester Stallone und Jason Statham: Expendables 4 ist für 7 Goldene Himbeeren nominiert

Die Goldene Himbeere (Englisch: Razzie Award) wird jedes Jahr für die schlechtesten Leistungen im Filmgeschäft vergeben. The Expendables 4 geht in folgenden Kategorien ins Rennen um eine, äh, Auszeichnung:

Schlechtester Film

Schlechteste Neuverfilmung oder billigster Abklatsch

Schlechteste Regie (Scott Waugh)

(Scott Waugh) Schlechtestes Drehbuch (Kurt Wimmer, Tad Daggerhart und Max Adams)

(Kurt Wimmer, Tad Daggerhart und Max Adams) Schlechtester Nebendarsteller (Sylvester Stallone)

(Sylvester Stallone) Schlechteste Nebendarstellerin (Megan Fox)

(Megan Fox) Schlechteste Filmpaarung (Zwei beliebige gnadenlose Söldner)

Schlechtester Schauspieler: Jason Statham ist auch mit Meg 2 bei der Goldenen Himbeere 2024 vertreten

Statham muss sogar eine Niederlage mehr einstecken. Er war letztes Jahr auch in dem Hai-Action-Horror-Film Meg 2: Die Tiefe zu sehen, der in drei Kategorien bei der Goldenen Himbeere 2024 vertreten ist.

Schlechtester Film

Schlechteste Regie (Ben Wheatley)

(Ben Wheatley) Schlechtester Schauspieler (Jason Statham)

Immerhin konnte sich Statham zuletzt wieder über einen Hit freuen. Der Anfang des Jahres gestartete The Beekeeper kommt beim Publikum gut an und hat jetzt schon mehr eingespielt als The Exependables 4 in seinem ganzen Run.

Wenn ihr überprüfen wollte, ob Expendables 4 und Meg 2 wirklich so schlecht sind, könnt ihr das gemütlich im Heimkino tun. Beide Filme sind seit einiger Zeit auf Blu-ray, DVD und 4K-Disc erschienen. Zudem sind sie bei Amazon und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen als Stream verfügbar. Und wenn euch nach ruppiger Action auf der großen Leinwand ist: The Beekeeper läuft seit dem 11. Januar 2024 im Kino.