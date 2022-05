Sylvester Stallones Expendables-Ausstieg: Das Abschiedsvideo mit Jason Statham könnte kaum rührender sein

Sylvester Stallone lässt The Expendables nach Teil 4 hinter sich. In einem Video zeigen Action-Kollege Jason Statham und er noch einmal, was die Reihe im Kern zusammenhält.

Mit den The Expendables-Filmen feierte Sylvester Stallone ein fulminantes Action-Comeback. Nach The Expendables 4 will er sich aus der Reihe zurückziehen. Den Fans versüßt er jetzt durch ein gemeinsames Video mit Co-Star und Nachfolger Jason Statham den Abschied. Es ist rührend. Und trotzdem ist von Trauer keine Spur. Im Gegenteil. Action-Stars Jason Statham und Sylvester Stallone zeigen das The Expendables-Herz Stallone befindet sich offenbar am The Expendables 4-Set und hat sich Jason Statham vor die Kamera geholt. Dann fragt er ihn spaßhaft:

- Eher glücklich. Warum?

- Weil ich gehe. Und ihr seid dann auf euch allein gestellt.

- Du entscheidest dich ja dazu. Das nennt man Meuterei. Du lässt uns rücksichtslos im Stich! Es sollte dir leid tun. Du solltest dich entschuldigen. Statt dich darüber zu freuen.

- Naja, demnächst bei Kaviar und Fasan werde ich garantiert an dich denken. Die beiden Action-Stars verbindet mittlerweile eine 12-jährige Zusammenarbeit, die zu Ende geht. Tränen fließen keine. Dazu sind beide wohl zu sehr muskelbepackte Blockbuster-Stars. Aber sie zeigen ein (vielleicht) letztes Mal, worum es in der Reihe eigentlich geht. Um eine fröhliche, freundschaftliche Gemeinde, die Action über alles liebt. Und die bei allen Schlägereien und Blutvergießen immer für einen Jux zu haben ist. Der Teaser-Trailer zu The Expendables 4 verzichtet einfach komplett auf die Handlung Wann kommt The Expendables 4 in die Kinos? Diesen Geist wird der neue Teil der Reihe hoffentlich auch verkörpern. Auf Stallones letzten Auftritt werden Fans aber noch etwas warten müssen. Wir rechnen gegen Ende 2022 mit dem Film.

