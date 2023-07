Tarantino liebt einen der meistgehassten Filme aller Zeiten und tröstete den Regisseur: "Du wirst durch die Hölle gehen"

Quentin Tarantino verehrt offenbar einen Sci-Fi-Blockbuster, den viele für einen der schlechtesten Filme aller Zeiten halten. Den Regisseur warnte er vor negativen Kritiken.

Tarantino von legendärem Sci-Fi-Flop begeistert: "So etwas will ich schreiben"

Quentin Tarantino ist ein streitbarer Mann. Im Zweifel stellt er sich gerne gegen die Mehrheitsmeinung. So etwamit John Travoltaden nicht wenige für den schlechtesten Film aller Zeiten halten. Tarantino dagegen konnte von dem Film augenscheinlich nicht genug bekommen.

Nach der Premiere des Films soll Tarantino Battlefield Earth-Regisseur Roger Christian umarmt haben und warnte ihn daraufhin eindringlich vor schlechten Kritiken. In einem Interview mit Den of Geek erklärte der Battlefield Earth-Regisseur 2008:

[Tarantino sagte:] 'So etwas will ich schreiben. Es ist grandios. Sie werden euch alle umbringen, aber ich liebe diesen Film einfach. Warte 10, 12 Jahre, dann wird sich alles ändern. Aber jetzt? Vergiss es. Du wirst durch die Hölle gehen.'

Battlefield Earth hat auf Rotten Tomatoes eine haarsträubende Wertung von 3 % und wurde von so gut wie allen wichtigen Kritiker:innen völlig verrissen. "Eine Million Affen mit einer Million Stiften könnten in einer Million Jahren kaum etwas so Unfähiges schaffen wie Battlefield Earth", schrieb die Washington Post .

Quentin Tarantino dagegen hasst drei der besten Filme aller Zeiten. Es wäre also nicht das erste Mal, dass der Regisseur der Meinung der Mehrheit den Kampf ansagt. Ob Battlefield Earth wirklich seine Verehrung verdient hätte, muss jede:r für sich selbst beantworten.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.