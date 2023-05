Quentin Tarantino hasst 3 der besten Filme aller Zeiten – auch ein Horror-Meilenstein ist mit dabei

Quentin Tarantino teilt oft seine Liebe für das Kino. Es gibt allerdings auch einige Filme, die der Regisseur nicht leiden kann. Darunter befinden sich drei Meisterwerke der Filmgeschichte.

Mit Once Upon a Time in Hollywood brachte Quentin Tarantino vor vier Jahren eine große Liebeserklärung an die Welt des Filmemachens ins Kino. Auch darüber hinaus hört er nicht auf, über die Filme zu reden, die ihn als Regisseur und Drehbuchautor geprägt haben. Tarantinos Filmliebe kennt keine Grenzen, könnten man meinen.

Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Auch Tarantino kann einige Filme nicht leiden, darunter sogar mehrere große Klassiker. Wir haben drei Meisterwerke herausgesucht, über die sich Tarantino in der Vergangenheit negativ geäußert hat. Mit dabei ist ein Horror-Meilenstein und der Film, der lange als bester Film aller Zeiten galt.

Filme, die Quentin Tarantino hasst: Scream (1996)

Ohne Scream sähe das gegenwärtige Horror-Kino vermutlich sehr anders aus. Schon 1996 war Wes Craven um keinen Metakommentar verlegen und zeigte, wie genial sich der Horror-Film mit seiner eigenen Geschichte beschäftigen kann. Scream ist ein richtig guter Slasher und ein prophetischer Film im Hinblick auf unsere heutige Popkultur. Eine Sache stört Tarantino aber gewaltig, wie er Vulture verriet:

Ich bin mit Wes Cravens Inszenierung überhaupt nicht warm geworden. Sie fühlte sich wie die Eisenkette an seinem Knöchel an, die ihn an der Erde festhielt und daran hinderte, zum Mond zu fliegen.

Filme, die Quentin Tarantino hasst: Vertigo (1958)

Bevor letztes Jahr Jeanne Dielman in der großen Sight & Sound-Umfrage zum besten Film aller Zeiten gewählt wurde, führte Vertigo – Aus dem Reich der Toten die prestigeträchtige Liste an, die nur alle zehn Jahre erstellt wird. In einem Interview mit Bret Easton Ellis verriet Tarantino, dass er mit Vertigo nichts anfangen kann. Allgemein haben es Alfred Hitchcock und die 1950er Jahre schwer bei ihm.

Ich bin nicht der größte Hitchcock-Fan und mag Vertigo und seine Filme aus den 1950er Jahren eigentlich gar nicht – sie haben den Gestank der 50er, der dem Gestank der 80er ähnelt.

Filme, die Quentin Tarantino hasst: Uhrwerk Orange (1971)

Stanley Kubrick hat ein bemerkenswertes Schaffen hinterlassen. Filme wie Uhrwerk Orange landen regelmäßig auf Bestenlisten. Für Tarantino ist die Romanverfilmung kein großer Wurf. Dem New Yorker hat er zwar verraten, dass er die ersten 20 Minuten "ziemlich perfekt" findet. Danach geht es jedoch steil bergab. Mit Kubrick konnte er sich nie anfreunden. Uhrwerk Orange scheint maßgeblich verantwortlich dafür zu sein.

Ich habe Kubrick schon immer für einen Heuchler gehalten, weil seine Parteilinie lautete: 'Ich mache keinen Film über Gewalt, ich mache einen Film gegen Gewalt.' Und ich denke mir nur, das ist Schwachsinn.

Sind Scream, Vertigo und Uhrwerk Orange jetzt schlechte Filme? Lasst euch von Tarantinos Worten nicht abschrecken. Jeder der Filme hat seinen Platz in der Geschichte der bewegten Bilder verdient. Selbst wenn sie euch nicht gefallen, kann die Auseinandersetzung mit ihnen nicht schaden.

