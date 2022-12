Den beliebtesten Film von Quentin Tarantino gibt es endlich in einer neuen, jedoch limitierten Steelbook-Edition in 4K. Die Fans werden die diversen Extras zu schätzen wissen.

Wenige Filme definieren den Begriff "Kult" so sehr wie Quentin Tarantinos Pulp Fiction. Viele lieben ihn, für andere ist er kolossal überbewertet. Alle Anhänger ersterer Einstellung können sich den Film jetzt in einer neuen Steelbook-Edition in 4K nach Hause holen. Und sich dabei gleich noch einmal die traumatischste Szene des Films ins Gedächtnis rufen.

Pulp Fiction in 4K: Quentin Tarantinos verstörendste Szene fesselt gleich noch mehr

Denn die berühmte Szene im S&M-Keller mit Bruce Willis und Ving Rhames ist in lupenreiner Bildqualität umso eindrücklicher. Und wem das optische Update nicht genug ist, der wird sich an den zahlreichen Extras erfreuen.

Wie üblich liegt der 4K-Edition auch die reguläre Blu-ray des Films bei. Darüber hinaus finden sich im Steelbook knapp 20 Extras, zu denen unter anderem unveröffentlichte Szenen, Gespräche über Tarantinos Einfluss und eine Dokumentation gehören.

Ob man es will oder nicht, Pulp Fiction hat sich tief in die jüngere Filmgeschichte eingeschrieben. Über die Entstehung des Films gibt es diverse spannende Geschichten. So sollte beispielsweise Johnny Depp eine Rolle spielen, aber Tarantino stellte sich quer.

Was haltet ihr von Pulp Fiction?