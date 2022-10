Tarantino-Meisterwerk mit ultra-traumatischer Szene bei Amazon: Brandneue limitierte Edition lässt keine Wünsche offen

Quentin Tarantinos bekanntestes Werk gibt es jetzt in einer neuen Steelbook-Edition in 4K. Für alle Fans ist sie randvoll bepackt mit Extras.

Über wenige Filme wurde so viel geschrieben, gesprochen und gestritten wie über Quentin Tarantinos Pulp Fiction. Viele verehren ihn, für andere ist er haarsträubend überbewertet. Gesehen haben muss man ihn. Und wer ihn als Fan in einer absolut definitiven Edition zu Hause haben will, sollte jetzt zugreifen. Den vielleicht größten Kultfilm aller Zeiten gibt es bald in einer neuen limitierten Steelbook-Edition mit jeder Menge Extras und in lupenreinem 4K.

Pulp Fiction bei Amazon: Traumatische Szene verstört in 4K noch mehr

Die geschliffene Qualität werden viele Fans zu schätzen wissen, die das Meisterwerk mitunter mit ganz neuen Augen betrachten können. Insbesondere die berüchtigte S&M-Szene mit Bruce Willis und Ving Rhames bohrt sich in glasklarer Qualität noch einmal tiefer ins Gedächtnis.

Wer den Film bereits gefühlte 200 Mal gesehen hat, wird seine Freude an den zahlreichen Extras der neuen Edition haben. Der 4K-Version liegt zunächst einmal auch die reguläre Blu-ray bei. Abgesehen davon gibt es an die 20 zusätzliche Features wie unveröffentlichte Szenen, eine Dokumentation und Gespräche über Tarantinos Einfluss.

Wann erscheint die neue Edition von Quentin Tarantinos Pulp Fiction bei Amazon?

Wer die neue Edition bei Amazon vorbestellt, muss sich daraufhin allerdings noch ein paar Wochen gedulden. Das Pulp Fiction 4K-Steelbook erscheint dort am 8. Dezember 2022, sicher nicht zufällig gute zwei Wochen vor dem Weihnachtsabend.

