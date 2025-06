Die Tenet-Timeline erklärt: Was passiert wann im neuen Christopher Nolan-Film?

Seit dem Kinostart beschäftigt uns die Handlung von Tenet. Deswegen haben wir versucht, eine Timeline der Ereignisse des Science-Fiction-Blockbusters zu erstellen.

Was genau ist da jetzt in Tenet passiert? Seit dem Kinostart von Christopher Nolans neustem Film zerbrechen wir uns innerhalb der Moviepilot-Redaktion den Kopf über die genaue Abfolge der Handlung. An anderer Stelle haben wir bereits versucht, die Handlung und das Ende zu erklären. Nun wollen wir uns an eine Timeline wagen.

Tenet gehört definitiv zu den Filmen, die man mehrmals gesehen haben muss, um wirklich alle Details zu entdecken, die Christopher Nolan in den verschiedenen Ecken seines Zeit-Labyrinths versteckt hat. Dabei scheint der Film anfangs noch einer recht geordneten Struktur zu folgen. Ab einem bestimmten Punkt überschlagen sich jedoch die Ereignisse.

Auch hier gilt natürlich: Achtung, massive Spoiler im Anmarsch!

Die Timeline von Christopher Nolans Tenet erklärt

Gleich vorweg: Unsere Tenet-Timeline ist sicherlich noch nicht perfekt, doch wir werden sie je nach Wissensstand und neuen Erkenntnissen aktualisieren und erweitern. Wie auch im Film haben wir die Farben Rot und Blau zur Verdeutlichung genommen, in was für Zeit-Verhältnissen wir uns gerade bewegen. Die rote Spur folgt der normalen Chronologie der Handlung, die blaue Spur setzt mit jeder Inversion ein.

Die einzelnen Stationen auf der Timeline gestalten sich folgendermaßen:

1. Operation in der Oper von Kiew

2. Protagonist wird rekrutiert und lernt Tenet kennen

3. Kontaktaufnahme mit Sanjay Singh/Priya in Mumbai

4. Gespräch mit Sir Michael Crosby in London

5. Freeport-Heist am Flughafen von Oslo

6. Begegnung mit Sator in Italien

7. Highway-Heist in Tallinn

8. Kat wird von Sator mit invertierter Kugel verletzt

9. Protagonist erlebt Tallinn und Oslo invertiert

10. Kat kann gerettet werden

11. Reise mit Boot nach Russland/Vietnam

12. Finale (Kat tötet Sator auf der Yacht/Kampf um Algorithmus in Stalsk-12)

13. Protagonist tötet Priya, die alle losen Enden kappen will

Verkompliziert wird Tenet insbesondere durch die Inversions-Passagen, bei denen wir die Ereignisse sowohl vorwärts als auch rückwärts erleben. Mitunter tauchen dabei Figuren gleich zweimal auf, etwa Bösewicht Andrei Sator in Tallinn, der Protagonist in Oslo, Neil in Stalsk-12 und Kat auf der Yacht in Vietnam.

Dieser Artikel wurde ursprünglich im August 2020 veröffentlicht.