Tenet ist fast der schlechteste Christopher Nolan-Film: Alle Werke des Meisterregisseurs im Ranking

Mit seinem neusten Film Tenet hat Christopher Nolan selbst viele seiner Fans stark gespalten. Unser Kollege Yves hat den Film zum Anlass genommen, um alle Werke des Regisseurs im Video zu ranken.

Wegen der Corona-Pandemie hatte Tenet einen ungewöhnlichen Start. Im vergangenen Sommer konnte der neuste Film von Christopher Nolan nur in Ländern laufen, wo Kinos wegen niedrigerer Infektionszahlen und ausreichender Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen geöffnet waren.

Seit Dezember ist Tenet auch für's Heimkino erhältlich und jeder kann den Blockbuster zuhause nachholen. Unser Video-Redakteur Yves hat den Film letztes Jahr im Kino geschaut und als Anlass genommen, um alle Nolan-Werke zu ranken. Der neuste Blockbuster des Regisseurs schneidet dabei nicht gerade gut ab und landet fast auf dem letzten Platz.

Tenet hat für einen Christopher Nolan-Film deutliche Schwächen

Ganz am Anfang erklärt Yves in seinem Video erstmal, dass er Nolans Debüt Following nicht mit in das Ranking aufgenommen hat. Da der Film nur ein Mikro-Budget von 6.000 Dollar hatte, kann er es nicht mit allen anderen Werken des Regisseurs aufnehmen und schlecht verglichen werden.

Schaut hier das komplette Ranking-Video zum Schaffen von Christopher Nolan!

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle CHRISTOPHER NOLAN Filme Ranking

Generell gibt es für Yves in seinem Ranking keinen Nolan-Film, den er als richtig schlecht bezeichnen würde. Auf dem letzten Platz landet bei ihm Insomnia - Schlaflos, das einzige Remake des Regisseurs mit fremdem Drehbuch.

Auf dem vorletzten Platz kommt dann auch schon der neuste Nolan-Blockbuster Tenet. Obwohl der Film für Yves bombastisch inszeniert und pures Kino ist, krankt er seiner Meinung nach an schwachen, eintönigen Figuren.



Alle Batman-Fans dürften von Yves' Video später überrascht werden. The Dark Knight hat es im Ranking nur auf Platz 3 geschafft. Welcher Film dagegen auf Platz 1 über allen thront, ist nicht unbedingt überraschend. Trotzdem verraten wir den Titel an dieser Stelle nicht, dafür schaut ihr euch das Video am besten selbst an!

