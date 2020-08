Tenet ist gewaltig und kompliziert wie Inception³: Reaktionen zum Sci-Fi- Kracher

Wie gut ist Tenet? Die ersten Reaktionen zu dem Sci-Fi-Kracher sind da, es ist der wichtigste Kinostart des Jahres. Nolans neuer Film erstaunt - und ernüchtert.

Christopher Nolan hat darum gekämpft, Kinobetreiber und Fans des Inception-Regisseurs haben gehofft. Diese Woche wurde der am meisten erwartete Film der Welt vorgeführt. Die Liebe zum Kino setzte sich durch und Tenet läuft ab nächster Woche tatsächlich in den deutschen Lichtspielhäusern, während die Infektionszahlen weltweit ansteigen. Wenn Rom brennt, leuchten auch die Leinwände.

The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War Zu Amazon Begleitbuch zu Tenet

Kann der erste große Kinostart seit einem halben Jahr, der einzige Blockbuster der Blockbuster-Saison den erdrückenden Erwartungen standhalten? Als würde nicht allein der Name "Nolan" auf den Kinoplakaten eine kaum zu erfüllende Grundannahme von Größe und innerer Erschütterung bei Kinogängern erzeugen.



Der Trailer zu Tenet

Tenet - Trailer 2 (Deutsch) HD

Beim Durchstöbern der Reaktionen können wir feststellen: Tenet ist der perfekte Film, um die Menschen, die monatelang die Streaming-Angebote durchscrollten, an ihre Kinobegeisterung zu erinnern. (Laufzeit: So lang ist Tenet)

Die ersten Reaktionen zu Tenet:

Die Moviepilot-Redakteure Patrick Reinbott und Matthias Hopf waren vor Ort und teilen ihre Eindrücke bei Twitter. Ich glaube, sie mochten den Film:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unser Social-Media-Redakteur Hardy Zaubitzer war ebenfalls in der Pressevorführung anwesend. Hier seine Kurz-Review:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bahnbrechendes Science-Fiction-Action-Meisterwerk: Die Kritiker über Tenet

Christoph Petersen von FILMSTARTS vergibt 5 von 5 Sternen und zieht folgendes Fazit: "Ein visuell rauschhaftes und konzeptionell bahnbrechendes Science-Fiction-Action-Meisterwerk – auf einem Level mit „Inception“

Der Spiegel schreibt in einer Kritik hinter der Paywall: "In "Tenet" zeigt Christopher Nolan Bilder, die man so noch nie gesehen hat."

Die amerikanischen Kollegen steigen etwas tiefer ein als der Spiegel. Guy Lodge von der Variety sieht in Tenet einen Blockbuster, "in dem das Überleben der Menschheit auf der kleinsten Ebenen von einer Neuformung von Zeit und Raum abhängt, Tenet passt zu einem Zeitalter der kollektiven Angst."

Aber: "Es ist auch nur ein Film; ein großer, hinreißend schöner, grandios genießbarer Film, der dem ausgehungerten Publikum ein eskapistisches Spektakel liefert - in massigem IMAX-Maßstab." Bei alldem Spektakel sei Tenet aber eben nicht "der heilige Gral."

Nolans Film hat Schwächen, die an seine anderen Werke erinnern

Mike McCahill von Indie Wire schlägt in ähnliche Kerben und zögerliche Untertöne an. Tenet sei groß und ambitioniert, "aber Nolan ist mehr in seinen eigenen Umtrieben verfangen als jemals zuvor." Wenn man es nur groß will, "dann ist Tenet so groß wie die Welt, ein Maßstab, den Nolan überflügelt, in dem er den Planeten zwei Mal umkurvt, in verschiedenen Richtungen."

McCahill vergleicht Tenet nicht besonders überraschend mit Memento, Nolans Zeit-Installation, die auf der Schwelle zur Jahrtausendwende vor 20 Jahren in die Kinos kam, 10 Jahre vor Inception, einem weiteren Zeitblockbuster von Nolan.

Tenet untersucht das Gebiet von Memento mit mehr Geld und einem [...] Protagonisten, der, beim Suchen und Jagen [...], den Fluss der Zeit weniger beherrscht als ihm verfällt. Hinsichtlich der Handlung hat Tenet allerdings mehr zu tun mit Minority Report (von Steven Spielberg)"

Analyse der brachialen Effekte: Tenet ist ein besonderer Blockbuster

Leslie Felperin vom Hollywood Reporter schrumpft die Schauwerte von Tenet auf ein nüchternes Fazit zusammen, dem durchaus Enttäuschung zu entnehmen ist:



Alles in allem, ist [Tenet] ein spannender, zerebraler, zerdachter Film - leicht zu verehren, inbesondere, weil er so reich an Kühnheit und Originalität ist. Aber er ist nahezu unmöglich zu lieben, da es ihm an einer gewissen Menschlichkeit mangelt.

Je mehr Kritiken ich aufgabele, desto gespaltener gestaltet sich Meer der Stimmen. Der Guardian , jetzt wird es schmerzhaft, nennt Tenet etwa einen "palindromischen Blindgänger", also einen Film, der vor und zurück gelesen nicht zündet (?). Tenet sei weit davon entfernt, Nolans beste Arbeit zu sein.

Die Welt ist bereit für einen fabulösen Blockbuster, gerade für einen, der Masken beinhaltet und in dem darüber gesprochen wird, in der Zeit zurückzureisen, um eine Katastrophe zu verhindern. Es ist eine Schande, dass Tenet nicht dieser Film ist.

Ist Tenet jetzt wirklich eine Enttäuschung?

Nein. Mir ist es wichtig, die Übersicht über diese wirklich sehr diverse Stimmungslage mit einer positiven Note enden zu lassen. Jede zweite Kritik wirkt enttäuscht, es kommt also drauf an, wann man aufhört, sie zu lesen. Und bei aller Ernüchterung drückt sich in den Reviews doch immer Erstaunen über das aus, was Nolan erschaffen hat und was er uns unbedingt noch in diesem Sommer zeigen wollte.

Also, hier die positive Note für eure Vorfreude. Total Film übertitelt seine 5-Sterne-Tenet-Kritik mit: "Ein meisterhafter Filmemacher, der alles auf den Tisch gelegt hat." Mehr können sich Kinofans von dem Regisseur, der Filme wie Interstellar und Dunkirk drehte, kaum wünschen. Hoffen wir einfach mal das Beste für unseren Kinobesuch, der so oder so zu einem Abenteuer wird.

Handlung und Darsteller: Alles, was ihr sonst noch zu Tenet wissen solltet

Was bedeutet der Tenet-Start für die Kinos?

Neue Gewohnheiten, Vor- und Rücksicht sind notwendig beim Kinobesuch. Tenet wird auch ein Testballon, ob die in ihren Kapazitäten begrenzten Kinosäle einen Massenandrang unter Coronabedingungen kontrollieren können. Und ob es unter diesen Vorzeichen überhaupt einen Massenandrang gibt und sich das Risiko für Warner, das Disney mit Mulan gescheut hatte, auszahlt.



Wann startet Tenet in den Kinos?

In wenigen Tagen am 26. August 2020.

Kino in Corona-Zeiten: Was bedeutet der Mulan-Start bei Disney+?

Der neue Mulan kommt mit einem Aufpreis von 30 Dollar zu Disney+. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen Jenny Jecke und Hendrik Busch über die Strategien der Studios im Umgang mit der Pandemie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einige Filme wurden verschoben, andere als VOD zum Leihen angeboten und Mulan läuft direkt bei Disney+. Warum sind die Filme zum Teil so teuer und wird COVID-19 langfristig das Verhältnis von Streaming und Kino ändern? Im Podcast wird genau das diskutiert.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr von Tenet?