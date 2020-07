Tenet: Sci-Fi-Blockbuster wird nicht der längste Film von Nolan

Vor dem Kinostart von Christopher Nolans neuem Film ist jetzt die Laufzeit von Tenet durchgesickert. An der 3-Stunden-Marke wird der Sci-Fi-Blockbuster aber nicht kratzen.

Der Kinostart von Tenet wirkt mittlerweile wie ein Wettrennen, das der neue Science-Fiction-Blockbuster von Christopher Nolan gegen die Corona-Pandemie bestreitet. Da die Infektionszahlen gerade in den USA sehr hoch und kaum unter Kontrolle gebracht sind, bleibt es zurzeit weiterhin fraglich, ob der geplante Start im August eingehalten wird.

Während die Handlung von Tenet weiterhin geheimnisvoll und rätselhaft bleibt, ist jetzt eine neue Info zu Nolans Film durchgesickert. Auf einer Webseite wurde die Laufzeit des Sci-Fi-Blockbusters enthüllt.

Schaut euch hier den aktuellen Tenet-Trailer an

Tenet - Trailer 2 (Deutsch) HD

Christopher Nolans Tenet soll rund 2,5 Stunden lang sein

Wie Slash Film berichtet, hat Tenet laut der Webseite des Korea Media Rating Board eine Laufzeit von 149 Minuten und 59 Sekunden. Damit ordnet sich der Film im oberen Mittelfeld der bisherigen Laufzeiten von Nolans Werken ein.

Während The Dark Knight Rises und Interstellar mit 2 Stunden 44 Minuten und 2 Stunden 49 Minuten die bisher längsten Filme des Regisseurs sind, ordnet sich Tenet mit rund 2,5 Stunden zwischen The Dark Knight und Inception ein.



Vor wenigen Monaten kursierte in Internetforen schon das unbestätigte Gerücht, dass Tenet 3 Stunden und 15 Minuten lang sein könnte. Diese Annahme wurde aber recht schnell wieder verworfen.

Auch Robert Pattinson heizte die Spekulation rund um die Laufzeit des Nolan-Blockbusters an. Im Interview sprach der Schauspieler 2019 davon, dass das Tenet-Drehbuch die Länge von drei Filmen haben soll.

Nach mehreren Verschiebungen soll Tenet am 12. August 2020 in den deutschen Kinos starten. Analysten zufolge ist es aber wahrscheinlich, dass der Film aufgrund der hohen Corona-Infektionsszahlen in den USA nochmal verschoben werden muss. Ob Nolans Blockbuster dann weltweit verschoben wird oder in verschiedenen Ländern unterschiedlich startet, bleibt momentan noch abzuwarten.

