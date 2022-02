Pinkeln im Batman-Anzug: Christian Bale hat Robert Pattinson vor einem großen Problem bewahrt

Robert Pattinson hat sich vor dem Dreh von The Batman einen wichtigen Rat bei Christian Bale abgeholt. In einem Gespräch am Urinal quatschten die Darsteller über die Pinkelfunktion ihrer Anzüge.

Die Batman-Anzüge sind Wunderwerke der modernen Ingenieurskunst. Sie müssen leicht sein, damit Robert Pattinson und Co. problemlos über Häuserschluchten springen können. Und gleichzeitig stabil genug, um Geschosse abzuwehren. In den Filmen müssen sie vor allem cool aussehen. Eins wird dabei schnell vergessen: Eine schnelle Pinkelfunktion. Mit diesen Problemen schlug sich nicht nur Aquaman Jason Momoa rum . Auch The Batman -Darsteller Robert Pattinson wäre fast blinden Auges in die Urin-Falle getappt. Wenn Ex-Batman Christian Bale ihn nicht davor bewahrt hätte – während eines Smalltalks, natürlich, am Urinal.

Vor The Batman: So verlief das Gespräch zwischen Robert Pattinson und Christian Bale am Urinal Pattinson war zu Gast in der Show Jimmy Kimmel Live (via Cinema Blend ), dort erzählte er die Anekdote. Ich hatte ein wenig Angst, sie etwas zu fragen, aber ich bin zufällig in Christian Bale gestolpert, neben ihm am Urinal. Und ich denke, das hat ihn dazu inspiriert zu sagen, 'Das erste, was du tun musst, ist, in dem Bat-Suit eine Möglichkeit zum Pinkeln zu finden.'´ The Batman streicht den ödesten Teil des DC-Helden Der alarmierte Pattinson nahm den Rat dankend an, immerhin hat Bale ihn vor etlichen quälenden Einhalte-Stunden auf dem kaltnassen Batman-Set in Edinburgh gerettet. Er stürmte direkt aus der Toilette in die Büros von Warner, in die Kostüm-Abteilung. Ich sagte, 'Das Wichtigste zuerst: Ich brauche eine Vorrichtung, eine Öffnung an der Rückseite', leichter Zugang. Klettverschluss. Ich pinkele im Sitzen. Jetzt stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, ob Bale seinem Nachfolger Pattinson diesen Rat aus dem Schmerz der Selbsterfahrung erteilte. Oder anders gefragt: Wie sehr musste Christian Bale in Batman Begins leiden? Darum geht es in The Batman Schon zwei Jahre treibt sich Bruce Wayne (Robert Pattinson), versteckt unter der Maske des Batman, nachts auf den Straßen von Gotham City herum, um aus dem Schatten heraus Verbrecher zu Fall zu bringen. Nur wenige Verbündete, wie der Polizist Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) und sein Butler Alfred Pennyworth (Andy Serkis), stehen ihm in seinem Kampf zur Seite. Doch seine Gegner sind übermächtig und einflussreiche Personen der Stadt, was die Eindämmung der Korruption schwierig macht.

Zur unmittelbaren Gefahr wird ein Killer, der mit sadistischen Tricks Jagd auf Gothams Elite macht und eine Spur aus Leichen hinterlässt. Welchen größeren Pan der Unbekannte verfolgt, bleibt dabei unklar. Batman muss für seine detektivische Untersuchung in die kriminelle Unterwelt hinabsteigen, wo er zwielichtigen Gestalten wie Carmine Falcone (John Turturro), Selina Kyle (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot (Colin Farrell) und Edward Nashton (Paul Dano) begegnet. Die Spur führt den Maskierten zugleich tief in die Vergangenheit seiner eigenen Familie. Wann startet The Batman in den deutschen Kinos? Am 3. März startet The Batman mit Robert Pattinson als neuer Dunkler Ritter im Kino.