The Big Bang Theory hatte anfangs einen ganz anderen Titel, der mit Sheldons erstem Namen zu tun hatte

Wollen wir wetten, dass ihr nie drauf kommt, wie The Big Bang Theory ursprünglich heißen sollte? Der erste Titel hing mit Sheldons erstem Namen zusammen, der völlig anders lautete.

The Big Bang Theory kennt und liebt ihr wahrscheinlich seit Jahren unter genau diesem Namen. Der passt auch ganz hervorragend zum Inhalt der Sitcom, die sich in erster Linie um Nerds wie Sheldon (Jim Parsons) dreht. Aber eigentlich sollten sowohl Sheldon als auch The Big Bang Theory ganz anders heißen.

The Big Bang Theory hätte vielleicht einen ganz anderen Namen bekommen: Das war er

The Big Bang Theory dreht sich vor allem um fünf Hauptfiguren namens Sheldon (Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Howard (Simon Helberg) und Raj (Kunal Nayyar). Diese illustre Riege wurde ab Staffel 4 noch um Bernadette und Amy erweitert.

Aber der ursprüngliche Plan war es, Leonard, Penny und Sheldon sehr viel stärker in den Mittelpunkt zu rücken. So sehr sogar, dass die ganze Serie nach den drei Figuren benannt werden sollte. Zumindest soll das laut ScreenRant anfangs noch der Plan gewesen sein.

Haltet euch fest: The Big Bang Theory sollte zunächst schlicht und ergreifend Lenny, Penny und Kenny heißen. Das erinnert nicht von ungefähr an unzählige Sitcoms, die nach ihren Hauptcharakteren benannt sind. Aber hier stimmt doch etwas nicht, wer zur Hölle ist denn bitte Kenny?



Bei Kenny handelt es sich um den heutigen Sheldon. Der sollte nämlich wohl tatsächlich erst einmal Kenny statt Sheldon heißen. Aus heutiger Sicht wirkt das kaum vorstellbar, weil wir die Figur nach all den Jahren (und der Spinoff-Serie Young Sheldon) eben unter diesem Namen kennen.

Ganz offensichtlich haben sich die Verantwortlichen hinter The Big Bang Theory eines Besseren besonnen, sich von dem Reimschema verabschiedet und auch den Namen von Kenny zu Sheldon geändert. Leonard hat ebenfalls Glück gehabt, nicht immerzu Lenny genannt zu werden.

Der Name hätte der Serie auch ordentlich im Weg stehen können. Immerhin wären die Macher:innen dann deutlich stärker darauf festgelegt gewesen, sich vor allem mit diesen drei Figuren zu beschäftigen. Aber zum Glück kam alles ganz anders, der Kreis der Charaktere konnte problemlos erweitert werden und die Serie wurde so, wie wir sie alle kennen.

