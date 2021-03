The Boys bei Amazon ist die beste Superhelden-Serie: Staffel 3 wird den Exzess noch steigern

The Boys kehrt mit Staffel 3 zurück und das wahrscheinlich schmutziger, wütender und besser als je zuvor. Erfahrt hier mehr über die Fortsetzung der Superhelden-Serie.

Innerhalb von nur eineinhalb Jahren hat sich The Boys bei Amazon * einen festen Platz im erlauchten Kreis aktueller Serienblockbuster erkämpft. Wenn eine Staffel dieser Superhelden-Serie läuft, fordert jede Folge das Fernsehen aufs Neue heraus.

The Boys provoziert, das ist ihr Hauptmerkmal, aber keine leere Geste. Superhelden-Sex, wütende Gesellschafts- und Popkulturkritik und der deftiger Gore sind toll und doch nur Zutaten einer deutlich komplexeren Welt, die sich in der Serie noch entwickelt.

Im Podcast erklären wir ausführlich, warum The Boys Staffel 3 die derzeit beste Superhelden-Serie ist

The Boys leistet einen derzeit einmalig selbstbewussten Beitrag zum Superheldengenre, mit dem es sich sogar gegen die neue Konkurrenz aus dem MCU behauptet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir prüfen, was The Boys so einzigartig macht, warum es noch spannender ist alles Marvel's Daredevil, WandaVision & Co. und warum es in Staffel 3 sogar noch verrückter werden wird.

Ab Minute 00:08:38 reden wir über die besten Superheldenserien.

Und ab Minute 00:41:18 über The Boys Staffel 3.

Der Orgien-Plan in The Boys: Warum Staffel 3 den Exzess noch steigert

Es ist sicher: Der Herogasm steigt in Staffel 3. Fans der Comic-Vorlagen fiebern seit Jahren auf diesen Moment hin. Herogasm ist der berüchtigste Band der Reihe *. Selbst wenn die Serienmacher*innen ihn um 50 Prozent entschärfen, wird das immer noch die versauteste Folge einer Mainstream-Serie seit es Fernsehen gibt.

Ganz kurz, das passiert in Herogasm: Der Konzern Vought täuscht ein Ereignis vor, das die gesamt Welt bedroht. Sämtliche Supes sind alarmiert und bekämpfen die Bedrohung gemeinsam. Alles Schwindel. Tatsächlich ziehen sich die von ihrem Tagwerk ausgezehrten Held*innen zurück auf eine einsame exotische Insel, um mehrere Tage nach Herzenlust Dampf abzulassen: Sex, Drogen, Party, aber auf (lebensbedrohliche) Supe-Art.

The Boys - Season 2 Bloopers Prime Video

Wann startet Staffel 3 von The Boys?

Realistische Schätzung: The Boys startet im Februar 2022.

Die Dreharbeiten laufen bereits, allerdings verzögern sie sich unter Corona-Bedingungen erheblich, zudem verschob sich der Termin. So wird ein Start wie bisher gewohnt im August oder September immer unwahrscheinlicher.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr von der 3. Staffel The Boys?