The Boys bei Amazon Prime: Das ganze Internet guckt auf einen goldenen Superhelden-Schritt

Der prächtige Schritt von Homelander aus The Boys ist uns so nah, wir können ihn fast riechen. Seht hier das erste goldene Bild aus der 3. Staffel bei Amazon Prime.

So nah waren wir noch nie an einem Superhelden-Unterleib. Die Dreharbeiten zu The Boys Staffel 3 laufen und die satirische Serie von Amazon kennt ihre Fans genau. Sie weiß, was sie sehen wollen: Blut, Gore, schmutzigen Superhelden-Sex und gigantische Penisse.

Es ist schön, wenn das Verständnis zwischen Fans und Serie-Schaffenden so innig ist, man fühlt sich direkt geborgen. Das erste Bild zu Staffel 3 zeugt von dieser Empathie. Es zeigt einen prachtvollen Superhelden-Unterleib.

Das erste Bild aus The Boys Staffel 3 presst einen goldenen Supe-Schritte in die Timelines

Zu den goldenen Lenden gehört eine ganze goldene Superhelden-Statue,. Das bekamen Twitter-Nutzende aber erst später mit, denn in die Timeline wurde lediglich der Teil mit dem goldenen Schritt ausgespielt.

Nach dem Klick breitet sich die gesamte Gestalt aus. The Boys-Showrunner Eric Kripke reibt uns die ordentlich ausbeulte Unterhose genüsslich unter die Nase. (Außerdem: The Boys plant in Staffel 3 die große Sexparty)

So reagiert das The Boys-Internet auf den prallen Superhelden-Unterleib

The Boys Staffel 3: Was genau bedeutet das Unterleib-Bild?

Jetzt, wo das ganze Internet den Supe-Schritt gesehen hat, müssen wir natürlich fragen, wem er gehört. Die Meinungen gehen auseinander: Sie tendieren entweder zu Homelander oder zu Solider Boy, der Captain America in The Boys, der von Jensen Ackles gespielt wird.

© Amazon Homelander in The Boys

Es ist allerdings ziemlich sicher unser Muttermilch trinkender Homie Homelander, der stolzgeschwellt und in Gold gegossen hier vor uns steht. Der charakteristische Schmuck an den Schultern sowie der Adler auf dem Gürtel verraten. Auch in den Comicvorlagen spielt die Statue eine Rolle.

Warum The Boys so beliebt ist, prüfen wir im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

