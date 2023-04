Doppelte The Boys-Rückkehr noch dieses Jahr: Homelander und Soldier Boy haben gute Nachrichten für Fans

The Boys waren fleißig, denn wir haben eine Reihe teils blutiger Nachrichten rund um Amazons Superhelden-Serie für euch.

Wenn alles gut geht, kommt die 4. Staffel von The Boys noch dieses Jahr. Doch das Supes-Universum wächst weiter. Der Spin-off Gen V ist ebenfalls in Arbeit. Wir haben Neuigkeiten zu beiden Amazon-Projekten für euch.

Homelander Antony Starr verkündet Ende der Dreharbeiten für The Boys

Die Dreharbeiten für die 4. Staffel nähern sich dem Ende. Das geht aus einem Instagram-Post von Antony Starr hervor, dem Darsteller von Homelander. Darin schreibt er, dass der Dreh in Toronto für ihn vorbei ist. Die Arbeit an Staffel 4 sei nicht abgeschlossen, aber Stück für Stück nehmen die Darstellenden Abschied vom Set. Ob er mit "Batshit Beast" die Staffel oder Homelander meint, sei uns Lesenden zur Interpretation überlassen. Beides würde passen.

Danach postete Starr noch blutverschmierte Selfies, die nach einem ganz normalen Tag am Set von The Boys aussehen.

Starr ist aber nicht der einzige, der in den vergangenen Tagen ein Update aus der Welt von Vought Industries lieferte ...

Jensen Ackles verspricht Auftritt im The Boys Spin-off Gen V

Der Supernatural-Star Jensen Ackles spielt in The Boys den "Arschloch"-Captain America a.k.a. Soldier Boy. Während einer Fan-Convention für die Fantasy-Serie in New Orleans erklärte er laut Entertainment Weekly :

Soldier Boy taucht für einen kurzen Moment im diesem neuen The Boys-Spin-off auf. Tatsächlich gibt es ein paar Cameos aus der Hauptserie, die in dem Ableger vorkommen. Mein kleiner Auftritt war ziemlich [improvisiert].

Die Rede ist von Gen V, dem Spin-off über eine Gruppe junger Supes, die am College lernen müssen, ihre Kräfte zu kontrollieren.

Amazon Video The Boys

Wann kommt The Boys Staffel 4 und Gen V zu Amazon Prime Video?

Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es für Staffel 4 noch nicht. Mit Blick auf den bisherigen Produktionsstand gehen wir allerdings von einer Veröffentlichung im Herbst 2023 aus.

Gen V soll ebenfalls noch 2023 bei Amazon Prime Video aufschlagen.