The Boys-Macher bereute schockierenden Tod aus Staffel 2 sofort: "Hätte ihn länger am Leben gelassen"

In der 2. Staffel von The Boys kam ein Superheld auf tragische Weise ums Leben. Showrunner der Amazon Prime Video-Serie, Eric Kripke, bereut diese Entscheidung.

In Amazons Superhelden-Satire The Boys ist der Tod allgegenwärtig. Das ist bereit von der allerersten Szene an klar und seit mittlerweile vier Staffeln zieht der Konflikt zwischen Homelander und Butcher eine blutige Spur hinter sich. Einen Tod aus der 2. Staffel hätte der Serienschöpfer aber am liebsten direkt wieder rückgängig gemacht.

Achtung, Spoiler zur 2. Staffel The Boys:

The Boys bei Amazon Prime Video: Lamplighters Auftritt in Staffel 2 war zu kurz

Gerade einmal zwei Folgen lang dauerte der Auftritt des gescheiterten Superhelden Lamplighter an, da mussten sich Fans uns auch schon wieder von ihm verabschieden. Wie Showrunner Eric Kripke im Interview mit TVLine zur Ausstrahlung der 7. Folge von Staffel 2 verriet, war der schockierende Tod von Lamplighter von Beginn an geplant – eine Entscheidung, die bereut.

Was ist mit Lamplighter passiert? Der Name des ehemaligen Seven-Mitglieds hallte von Beginn an durch die Serie. Sein Ausscheiden ermöglichte schließlich Starlight den Aufstieg in die Reihen der Seven. In Staffel 2 tauchte er erstmals in Person (dargestellt von Shawn Ashmore) auf und wir erfahren seine tragische Hintergrundgeschichte.

Lamplighter war am Höhepunkt seiner Karriere, als er einen brutalen Mord an Grace Mallorys Familie beging. Degradiert zum Pfleger in einer Irrenanstalt wurde Lamplighter dorthin abgeschoben, wo die Öffentlichkeit ihn nie mehr wahrnehmen kann. In der 7. Folge von Staffel 2 kehrt er zurück zum Vought Tower, wo er erkennt, dass alle Überbleibsel seiner Heldenvergangenheit vernichtet wurden.



Vor den Statuen der Seven setzt er seinem Leben ein Ende und setzt sich mit seinen eigenen Fähigkeiten in Flammen. Sein Tod nach nur zwei Folgen kam überraschend und wirkt in Hinblick auf die eindrucksvolle Darstellung von Shawn Ashmore geradezu wie eine Verschwendung. Eine Einsicht, die auch Eric Kripke teilt:

Wir haben das alles geschrieben, bevor Shawn besetzt wurde. Und als wir Shawn besetzt haben und gesehen haben, wie gut er ist und wie gefühlvoll, gebrochen und in einer seltsamen Art sympathisch er Lamplighter gemacht hat, habe ich wirklich bereut, dass wir ihn töten würden. Würde ich es nochmal machen, in dem Wissen, dass wir Shawn haben, hätte ich ihn länger am Leben gelassen.

So tragisch der Selbstmord von Lamplighter (einer Parodie auf DCs Green Lantern) auch war, so wichtig war er auch für die Handlung und Thematik der Serie. Nicht nur sorgt sein Ableben für ein weiteres Hindernis im Kampf der Boys gegen Vought, auch verdeutlicht sein Tod die emotionalen Konsequenzen und Schattenseiten von Prominenz und Ruhm.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2020 bei Moviepilot veröffentlicht.