The Boys Staffel 3 bei Amazon: Erster Blick auf die überraschendste Episode der Blut- und Orgien-Serie

Die 3. Staffel von The Boys wartet mit einer großen Überraschung auf. Zwischen all den Gräueltaten der fragwürdigen Superheld:innen wird in einer Musical-Episode getanzt und gesungen.

In wenigen Wochen kehrt The Boys auf Amazon Prime zurück. Bisher sorgte die 3. Staffel mit geradezu ungemütlichen Superlativen für Aufsehen. Allein die Menge an verbrauchtem Kunstblut soll sämtliche Rekorde der stets blutrünstigen Serie sprengen. Abseits davon wartet die neue Runde mit einer ganz besonderen Überraschung auf.

Im Rahmen der 3. Staffel präsentiert The Boys seine erste Musical-Episode. Ja, zwischen erbarmungslosen Blutbädern und Superheld:innen-Orgien wird getanzt und gesungen. Entertainment Weekly beschert uns einen ersten Blick in die Musical-Episode und zeigt uns zwei The Boys-Stars, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.

The Boys Staffel 3 bei Amazon Prime: Erster Blick auf die Musical-Episode

Kimiko Miyashiro (Karen Fukuhara) und Serge aka Frenchie (Tomer Capon) befinden sich im Mittelpunkt der Szene, die an ein klassisches Bühnenbild erinnert und mit jeder Menge tanzender Statist:inen im Hintergrund aufwartet. The Boys nimmt die Musical-Sache also sehr ernst. Wir uns auf mindestens auf eine große Nummer freuen.

Wann startet The Boys Staffel 3 auf Amazon Prime?

Die 3. Staffel von The Boys startet am 3. Juni 2022 auf Amazon Prime. Wie schon bei der vorherigen Runde setzt der Streaming-Dienst auf eine wöchentliche Veröffentlichung der Episoden. Somit läuft die 3. Staffel von The Boys bis zum 8. Juli 2022.

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things erwarten uns einige weitere Highlights im Mai. Wir haben die großen Streaming-Dienste abgeklappert und sprechen unsere Empfehlungen aus.

