Explodierende Körper: The Boys Staffel 3 verbraucht in 15 Minuten mehr Blut als in der ganzen 2. Staffel

Die 3. Staffel von The Boys startet mit der krassesten Szene der gesamten Serie. Wie ein der Prolog eines James Bond-Films soll sie funktionieren – und sehr viel Blut beinhalten.

The Boys hat im Lauf seiner ersten zwei Staffeln einige denkwürdige Momente abgeliefert. Der bisher verstörendste dürfte die Superheld:innen-Orgie gewesen sein, die ein Set-Trauma nach sich gezogen hat. Bereits die ersten 15 Minuten der 3. Staffel sollen die vorherigen Ereignisse mit einem Blutbad sondergleichen toppen.



The Boys bei Amazon Prime: Staffel 3 sorgt für das bisher größte Blutbad der Serie

Das verriet Showrunner Eric Kripke gegenüber Den of the Geek . Obwohl er sich mit seinem Kreativteam oft die Frage stellt, wie die Serie vertieft und nicht nur vergrößert werden kann, wartet der Auftakt der 3. Staffel mit einem richtigen Knaller auf, der für einige Diskussionen sorgen könnte und sicherlich nicht an abstoßenden Schauwerten geizt.

Die allerersten 15 Minuten der 1. Episode [von Staffel 3] sind das mit Abstand Verrückteste, das wir jemals gemacht haben. Es ist ein sehr seltsames Opening, das sich fast so anfühlt wie der Beginn eines James Bond-Films.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Boys Staffel 3 schauen:

The Boys – Staffel 3 Red Band Teaser Trailer (Deutsch) HD

Offenbar startet die 3. Staffel von The Boys mit einem großen Prolog, der die Weichen für das Kommende stellt. Kripke verspricht Gore en masse.

Es ist ein eigenes Abenteuer, bevor der Rest der Staffel beginnt. Es war sehr knifflig, die Arcs [der Figuren] herauszufinden. Dafür hat es umso mehr Spaß gemacht, sich Gedanken über die explodierenden Körper zu machen.

Was den Einsatz von Kunstblut angeht, hat The Boys Staffel 3 die zweite Runde längst übertroffen. Schon in Folge 3 war klar, dass mehr benötigt wird.

Ich erinnere mich daran, dass ich während [den Dreharbeiten zu] Folge 3 die Leiterin der Make-up-Abteilung mit einer Kollegin darüber sprechen hörte, dass sie mehr [Kunst-]Blut bestellen soll. Sie sagte, dass wir in Episode 3 schon mehr Blut verbraucht haben als in der gesamten 2. Staffel.

Nun dürfen wir hoffen, dass genauso viel Hingabe in die Drehbücher der neuen Episode geflossen ist wie in die blutigen Actionszenen.

Wann startet The Boys Staffel 3 auf Amazon Prime?

Die 3. Staffel von The Boys startet am 3. Juni 2022 auf Amazon Prime. Uns erwarten insgesamt acht neue Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April 2022

Ihr seid auf der Suche nach Streaming-Tipps? Wir sind die Serienstarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im April 2022 durchgegangenen und verraten euch im Podcast, welche Serie sich wirklich lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Im April gibt es einige interessante Serien zu entdecken. Alle Details erfahrt ihr im Podcast.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr euch von The Boys Staffel 3?