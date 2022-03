The Boys Staffel 3 bei Amazon: Grandioser erster Teaser-Trailer entfacht blutiges Superhelden-Chaos

Fans müssen sich bis zum Start der 3. The Boys-Staffel gedulden. Dafür gibt es jetzt einen Vorgeschmack mit dem ersten Teaser-Trailer, der ein derbes Superhelden-Spektakel mit neuen Stars zündet.

Anfang Juni geht der brutale Superhelden-Hit The Boys bei Amazon Prime endlich in die dritte Runde. Diesmal dürfen sich Fans unter anderem auf eine gigantische Orgie und neue Stars freuen.

Vor dem Streaming-Start ist jetzt der erste Teaser-Trailer zur 3. Staffel The Boys erschienen, mit dem ihr euch auf das kommende Spektakel einstimmen könnt.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zu The Boys Staffel 3:

The Boys – Staffel 3 Redband Teaser-Trailer (Deutsch) HD

The Boys Staffel 3 mit Herogasm und Stars aus Supernatural und The Walking Dead

In der 3. Staffel der Amazon-Serie wird es einen Handlungsstrang aus dem berüchtigsten Band der Comic-Vorlage geben. Beim sogenannten Herogasm ziehen sich die Held:innen für mehrere Tage auf eine einsame Insel zurück, wo sie sich mit Sex, Drogen und Partys austoben.

Außerdem wird es in den neuen The Boys-Folgen zwei Neuzugänge im Cast geben. Supernatural-Star Jensen Ackles spielt in Staffel 3 Soldier Boy:

The Walking Dead-Star Laurie Holden ist außerdem als Crimson Countess dabei:

Wann startet The Boys Staffel 3 bei Amazon Prime Video?

Ab dem 3. Juni 2022 könnt ihr die 3. Staffel The Boys bei Amazon Prime im Abo streamen.

Im Podcast erklären wir ausführlich, warum The Boys Staffel 3 die derzeit beste Superhelden-Serie ist

The Boys leistet einen derzeit einmalig selbstbewussten Beitrag zum Superheldengenre, mit dem es sich sogar gegen die neue Konkurrenz aus dem MCU behauptet.



Wir prüfen, was The Boys so einzigartig macht, warum es noch spannender ist alles Marvel's Daredevil, WandaVision & Co. und warum es in Staffel 3 sogar noch verrückter werden wird.