The Boys Staffel 4 enthält das "Ekligste", was der Produzent jemals gesehen hat – und das ist nach Staffel 3 kaum zu glauben

Welche Körperteile werden in The Boys Staffel 4 zersprengt? Der Spezial-Effekte-Chef und Produzent der Amazon-Serie macht uns heiß auf neue Ekelhöhen mit Homelander und Co.

Die Dreharbeiten zur 4. Staffel der Superhelden-Parodie The Boys laufen derzeit. The Boys ist die Verfilmung des gleichnamigen Comics von Garth Ennis und handelt von randalierenden Superheld:innen und einer Bande, die sie bekämpft. Seit 2019 läuft die Serie bei Amazon.

Ein Klassiker im Vorfeld bislang jeder neuen The Boys-Staffel: Irgendein Beteiligter der Serie verkündet in Marktschrei-Manier, so etwas Brutales/Perverses/Blutiges wie in DIESER Staffel habe die Welt noch nicht gesehen.

The Boys-Produzent verkündet neue Endstufe des Ekels

Jetzt ist bekannt, wer den Part dieses Jahr übernimmt: Spezial-Effekte-Chef und Produzent Stephan Fleet. Bei Twitter postete er folgenden, kurzatmigen Hype-Satz, bei dem uns sofort verstörende Bilder in den Kopf schießen:

Ich glaube, ich habe gerade das Ekligste gesehen, das ich je in diesem Geschäft erlebt habe.

Wie will The Boys Staffel 4 die 3. Staffel toppen?

The Boys definiert sich über Provokationen. Auf die Grenzüberschreitungen in Staffel 1 mussten neue Grenzüberschreitungen in Staffel 2 folgen und immer so weiter. In Staffel 3 war die Superheldenserie schließlich bei einer unfassbar ekligen Harnröhren-Explosion angelangt. Was also will das Team in Staffel 4 in die Luft jagen? Womit wollen sie uns noch schocken? Mit explodierenden Katzenbabys? (Hoffentlich nicht!)

Sex mit Tieren und diverse Körperzerfetzungen gehören ohnehin Standardrepertoire von The Boys. Und in solch einem zwanghaften Steigerungsmodus verkommt die Provokation schnell zum hohlen Selbstzweck. Lest hier etwa unsere Meinung: Geht The Boys in Staffel 3 zu weit?

Wann geht es weiter mit The Boys Staffel 4?

Wann The Boys zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Ein Start im Spätsommer 2023 scheint realistisch. Aber keine Panik: Noch vor The Boys Staffel 4 soll das The Boys-Spin-off Gen V bei Amazon laufen.



The Boys: War Staffel 3 die beste bisher?

The Boys Staffel 3 ist vollständig bei Amazon Prime abrufbar und besser als je zuvor. Wir sprechen über die Highlights der 3. Staffel, klären, warum die Superhelden-Satire einen großen Qualitätssprung gemacht hat und geben einen Ausblick auf die bereits bestätigte Staffel 4.

Am Ende diskutieren wir die Frage, warum The Boys den MCU-Serien derzeit so überlegen ist. Die Amazon-Serie hat dem Marvel-Universum ausgerechnet in dessen Spezialdisziplin den Rang abgelaufen: dem seriellen Erzählen.



