The Boys Staffel 4: Erster Blick auf zwei völlig neue Supes, die extra für die Serie geschaffen wurden

Die 4. Staffel von The Boys kündigt sich mit neuen Bilder an. Zu sehen gibt es zwei Supes, die extra für die populäre Amazon-Serie geschaffen wurden.

The Boys basiert auf einer Comicvorlage. Nach drei Staffeln und insgesamt 24 Episoden ist jedoch klar, dass die Vorlage der Serie nicht ewig reicht. Das Ausgangsmaterial ist langsam, aber sicher erschöpft. Neue Ideen müssen her. Für Showrunner Eric Kripke ist das kein Problem. Er denkt sich einfach neue Figuren aus.



In der 4. Staffel von The Boys werden wir mit Firecracker und Sister Sage gleich zwei Supes kennenlernen, die extra für die Serie geschaffen wurden. Valorie Curry, bekannt aus der Superhelden-Serie The Tick, spielt Firecracker. Orange Is the New Black-Star Susan Heyward übernimmt die Rolle von Sister Sage.

Zwei neue Supes für Staffel 4: The Boys stellt Firecracker und Sister Sage vor

Damit wir uns ein besseres Bild von den Figuren machen können, hat Amazon zwei Promo-Shots veröffentlicht, die uns die Schauspielerinnen im Kostüm zeigen.

Verantwortlich für die Kostüme ist Laura Jean, die im Rahmen von The Boys schon mehrere denkwürdige Superheldenanzüge kreiert hat, zuletzt etwa das Outfit von Jensen Ackles' Soldier Boy in der 3. Staffel. Mit Comicverfilmungen kennt sie sich bestens aus. Involviert war sie u.a. in Iron Man, Black Lightning und Doom Patrol.

Allzu viel ist über Firecracker und Sister Sage noch nicht bekannt. Laut Kripke handelt es sich aber um zwei der verrücktesten Elemente, die er als Showrunner dem The Boys-Universum hinzugefügt hat. Wir dürfen gespannt sein, wie abgründig und moralisch verkommen die neuen Figuren in der 4. Staffel sind.

Wie gefällt euch der erste Blick auf Firecracker and Sister Sage in The Boys?