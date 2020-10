The Expanse bei Amazon: In Staffel 5 des Sci-Fi-Hits geht der Krieg erst richtig los

Ein epischer Trailer zu The Expanse Staffel 5 verrät das Startdatum der Amazon-Serie. In der nächsten Season sehen wir mehr vom Weltraum, aber auch mehr Krieg.

Die 4. Staffel The Expanse verbrachte die meiste Zeit über auf einem Planeten, daher wird es Fans freuen, dass Staffel 5 der besten Sci-Fi-Serie der letzten Dekade wieder mehr vom Weltraum zeigt. Der erste lange Trailer zur nächsten Season ist da und verrät das Startdatum und wie es mit unserer liebsten Crew weitergeht.

Sci-Fi-Hit: The Expanse geht im Dezember 2020 bei Amazon in Staffel 5

Staffel 5 von The Expanse startet am 16. Dezember 2020 bei Amazon Prime. Letztes Jahr fiel der Start des Science-Fiction-Highlights auf den 13. Dezember, daher scheint sich Amazon an einen klaren Einjahresrhythmus halten zu können. Die Dreharbeiten wurden glücklicherweise vor dem Ausbrauch der Corona-Epidemie abgeschlossen.

Amazon veröffentlicht zum Start am 16. Dezember die ersten 3 von 10 Episoden. Danach folgt eine Episode wöchentlich, wie Amazon das bereits bei der 2. Staffel The Boys gehandhabt hat.

Seht den aufwühlenden Trailer zu The Expanse Staffel 5 bei Amazon Prime

The Expanse – Season 5 Official Trailer

Science Fiction deluxe: In Staffel 5 von The Expanse geht der Krieg erst richtig los

In Staffel 5 des Sci-Fi-Hits von Amazon gibt es ein Wiedersehen mit unserer liebsten Crew, bestehend aus James Holden (Steven Strait), Naomi Nagata (Dominique Tipper), Alex Kamal (Cas Anvar) und Amos Burton (Wes Chatham). Seit der Alien-Ring im Sonnensystem es möglich macht, verstreuen sich Weltraum-Entdecker in alle Ecken des Universums. Jahrzehntelange Ausbeutung des Gürtels geht damit zu Ende.



Die Gürtler rechnen mit ihren Mitmenschen ab in Form des Terroristen Marco Inaros, dem Ex-Freund von Naomi und Vater ihres Sohnes. Er schürt Vergeltung und einen großen Krieg der Menschen untereinander im Sonnensytem. Die Gürtler wollen mit den Menschen von der Erde und dem Mars abrechnen.

Eine besonders interessante Storyline könnt Amos' Besuch auf der Erde werden, bei der wir endlich mehr über seine Vergangenheit erfahren dürften. Ebenfalls gibt es bereits im Trailer ein Wiedersehen mit Bobby Draper, Camina Drummer und Chrisjen Avasarala und Col. Frederick Lucius Johnson.

Im Podcast erklären wir, warum The Expanse die beste Sci-Fi-Serie ist

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben zahlreichen Argumenten, warum wir The Expanse in den Science-Fiction-Olymp heben, gehen wir kurz auf die Ähnlichkeiten von The Expanse zu Game of Thrones ein - von der Ähnlichkeit von Holen zu Jon Snow bis hin zu den politischen Ränkespielen.



Worauf freut ihr euch in Staffel 5 von The Expanse am meisten?