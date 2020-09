The Expanse Staffel 5: Wann geht die Sci-Fi-Serie bei Amazon weiter?

Die 4. Staffel von The Expanse wurde letztes Jahr bei Amazon Prime veröffentlicht und wirft viele Fragen dazu auf, wie die Science-Fiction-Serie in Staffel 5 fortgesetzt wird.

Die 4. Staffel der Science-Fiction-Geschichte The Expanse wurde am 13. Dezember 2019 neu bei Amazon veröffentlicht. Die Serie hat sich mittlerweile den Ruf als beste echte Sci-Fi-Serie der letzten Dekade aufgebaut und so fragen sich nach den letzten 10 Episoden sicherlich viele, wie es weitergehen wird.

2018 hatte der Muttersender SyFy bekanntgegeben, nach der dritten keine weitere Staffel bestellen zu wollen. Die Übernahme durch Amazon rettete The Expanse daraufhin und stattete das Format zusätzlich zu Staffel 4 mit Blockbuster-Ambitionen aus.

© Amazon The Expanse: Die Crew

James Holden (Steven Strait), Naomi Nagata (Dominique Tipper), Alex Kamal (Cas Anvar), Amos Burton (Wes Chatham) und Co. dürfen sich also weiterhin im Weltraum mit Protomolekülen und Erde-Mars-Gürtler-Konflikten herumschlagen. Und was noch besser ist: Eine neue Staffel ist schon in Arbeit.

The Expanse: Wann kommt Staffel 5 der Science-Fiction-Serie zu Amazon Prime?

Bereits im Juli 2019, also fünf Monate vor dem Start von Staffel 4, berichtete TV Line , dass Amazon The Expanse um eine 5. Staffel verlängert hatte.

© Amazon The Expanse: Nach Staffel 4 kommt Staffel 5

Bei einem bei vielen Serien üblichen Veröffentlichungsabstand von einem Jahr hätte das geheißen: Season 5 von The Expanse könnte bereits Ende 2020 starten. Die Dreharbeiten wurden vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie abgeschlossen. Nun befindet sich Staffel 5 in der Postproduktion. Sie kommt wohl spätestens Anfang 2021, vielleicht sogar noch Ende 2020.

Wie geht es in der 5. Staffel von The Expanse weiter?

The Expanse beruht auf den Buchvorlagen von James S. A. Corey, was wiederum das Synonym des Autoren-Duos Daniel Abraham und Ty Franck ist. Ihre Science-Fiction-Reihe ist auf neun Romane angelegt, von denen acht bereits erschienen sind. Außerdem existieren mehrere kürzere Zusatzgeschichten. Material für weitere Staffeln ist also reichlich vorhanden.

© Amazon The Expanse - Staffel 4

Staffel 5 wird vermutlich auf den Büchern 5 und 6 (Nemesis-Spiele und Babylons Asche) basieren. Doch keine Angst: Wir werden euch hier nicht die Handlung der Bücher spoilern, sondern lediglich auf die Entwicklungen in Staffel 4 Bezug nehmen, um unsere Schlüsse für Staffel 5 zu ziehen. (Also Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 4.)

The Expanse ist die beste Sci-Fi-Serie! Hört den Moviepilot-Podcast:

Wir gehen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber dem Hype des Sci-Fi-Lieblings The Expanse auf den Grund:

Neben zahlreichen Argumenten, warum wir The Expanse in den Sci-Fi-Olymp heben, gehen wir kurz auf die Ähnlichkeiten von The Expanse zu Game of Thrones ein - von der Ähnlichkeit von Holden zu Jon Snow bis hin zu den politischen Ränkespielen. Ab 00:08:07 reden wir spoilerfrei über die The Expanse.

Welche Fragen muss The Expanse Staffel 5 beantworten?

Nachdem Holdens Crew den Planeten Ilus mit seinen Alien-Bauwerken, Ozeanen und grünen Schnecken wieder verlassen konnte, wird sie sich in Staffel sicherlich neuen Aufgaben widmen und die Gürtler-Siedler auf New Terra sich selbst überlassen. Die Galaxie hat sich schließlich gerade um ein ganzes Stück weiter geöffnet.

Mehrere Handlungstränge hängen nun in der Luft und werden in Staffel 5 von The Expanse sicherlich wieder aufgegriffen. Die wichtigsten großen Fragen sind für die neue Season wohl:

© Amazon The Expanse, Staffel 4: Klaes Ashford und Camina Drummer

Wird es einen Asteroiden-Einschlag auf der Erde geben? Wir sahen zuletzt in The Expanse Naomis Ex Marco Inaros (Keon Alexander) seinen extremen Plan verfolgen, einen getarnten Gesteinsbrocken auf die Erde zu schleudern. Gleiches war mit der Protomolekül-verseuchten Eros-Station zuvor abgewendet worden. Die Nuklear-Mars-Rakete in Südamerika war schon schlimm genug. Doch die Dinosaurier können ein Lied von der Auslöschungen durch Meteoriten singen (bzw. sie können es eben nicht mehr). Eine Kollision wäre katastrophal.

Die Einführung von Marcos und Naomis Sohn Felip (Jasai Chase Owens) bedeutet aber mit Sicherheit, das wir noch mehr von den beiden sehen werden und in Staffel 5 von The Expanse weiter Naomis Familiengeschichte aufarbeiten dürfen.



© Amazon The Expanse: Bobbie Draper (Frankie Adams)

Wie wird sich die neue Besiedlungswelle auswirken? Nachdem Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo) die Wahl verloren hat, öffnet ihre Konkurrentin die Ring-Portale für alle: 1.373 Wurmlöcher zu bewohnbaren Systemen in der Galaxie werden für neue Siedler nun einen Goldrausch auf neue Welten auslösen.



Welche Hoffnungen und Gefahren sich hinter jedem einzelnen Ring verbergen, ist dabei schwer vorauszusehen. Doch die Sorge ist begründet, dass die Bemühungen, den Mars bewohnbar zu machen (mit zur Verfügung stehenden sauerstoffhaltigen Planeten) in The Expanse in den Hintergrund treten.



© Amazon The Expanse: Naomi & Holden

Was ist mit den Protomolekülen? Der geisterhafte Miller (Thomas Jane) und alle in ihm wohnenden Eros-Stimmen wurde von Elvi (Lyndie Greenwood) dem Flammenkreis im Innern von Ilus überantwortet. Damit heißt es wohl endgültig Abschied nehmen von Detective. In Holdens Kopf wird es nun wieder etwas ruhiger werden. Auch die restlichen Rückstände des blauen Protomoleküls auf der Rocinante wurden (diesmal wirklich) in die Sonne geschossen.



Doch bedeutete das, dass diese Geschichte der Protomoleküle in The Expanse nun an Bedeutung verliert? Oder werden diese Substanz bzw. ihre außerirdischen Schöpfer in Staffel 5 weiter eine große Rolle spielen? Und wie sieht momentan die Situation auf der Venus überhaupt aus?



Wie immer lässt uns The Expanse reichlich Raum zum Spekulieren, bevor wir in einem Jahr hoffentlich weitere Antworten (und vermutlich noch mehr Fragen) erhalten werden. Eins ist aber gewiss: Amazons 5. Staffel der Sci-Fi-Serie kann gar nicht schnell genug kommen.

Was glaubt ihr, wie The Expanse in Staffel 5 bei Amazon weitergehen wird?