The Expendables 3 mit Sylvester Stallone: Hier gibt's die ungekürzte Fassung

Heute Abend strahlt VOX The Expendables 3 nur geschnitten aus. Die unzensierte Fassung des Sylvester Stallone-Actionfilms könnt ihr dafür streamen.

Heute Abend lohnt sich das Einschalten des Fernsehers für Sylvester Stallone-Fans - zumindest halb. Um 22:25 strahlt VOX die Dokumentation Die Sylvester Stallone Story aus, in der der Star viele persönlichen Einblicke in sein Leben bietet.



Gestartet wird der Stallone-Abend bei VOX davor aber mit dem Action-Sequel The Expendables 3. Da der Einsatz von Barney Ross und dessen Söldnertrupp schon um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, darf der Sender nur eine gekürzte Fassung des FSK 16-Films zeigen. Die unzensierte Version von The Expendables 3 könnt ihr dafür im Abo streamen.

Zum Weiterlesen: Ab 16 oder 18? Das sind die FSK-Regeln für die Altersfreigaben



The Expendables 3 läuft nur um 5 Minuten gekürzt bei VOX

Wie Schnittberichte schreibt, strahlt VOX um 20:15 Uhr eine 5 Minuten und 31 Sekunden kürzere Version von The Expendables 3 aus, um den Film FSK 12-gerecht zu machen. Dadurch sind sämtliche härteren Gewaltszenen von Teil 3 der Schere zum Opfer gefallen.

Schaut euch unser damaliges The Expendables 3-Interview mit den Stars an!

Interview Expendables 3

Wer sich den Film lieber ungeschnitten anschauen will, hat idealerweise ein Amazon Prime-Abo. Hier gibt's die unzensierte FSK 16-Fassung von The Expendables 3 zurzeit gratis als Stream.

Wie es in Zukunft mit der The Expendables-Reihe weitergeht, ist momentan eher unklar. Seit Jahren wird von einem 4. Teil berichtet, mit dem es aber nicht so recht vorangeht. Zuletzt kündigte Sylvester Stallone im Juli 2019 an, dass er eine neue Idee für das Drehbuch von The Expendables 4 hätte. Seitdem gab es aber kein wirkliches Update mehr von ihm zum aktuellen Stand der Fortsetzung.

Nur Randy Couture sprach im Mai 2020 in einem Interview darüber, dass er 2019 schon ein Drehbuch für The Expendables 4 gelesen hätte, das ihm sehr gefallen hat. Von einem richtigen Fortschritt ist diese Info aber immer noch weit entfernt.

Wollt ihr noch mehr The Expendables-Filme sehen?