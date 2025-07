Wie der neue Fantastic Four-Film bei den Fans ankommt, wird sich erst noch zeigen müssen. Schon jetzt darf sich First Steps aber über eine besondere Auszeichnung freuen.

Wird es jemals einen guten Fantastic Four-Film geben? Viele Fans haben daran gezweifelt – immerhin genießt die Marvel-Reihe nicht den besten Ruf. So beliebt und ikonisch die gleichnamige Comic-Vorlage ist: Im Kino haben sich die Fantastischen Vier bisher erstaunlich schwergetan, wenn sie es überhaupt bis dorthin geschafft haben.

Schon die erste Adaption, The Fantastic Four aus dem Jahr 1994, wanderte direkt in den Giftschrank. Oft heißt es, dass der Film nur gedreht wurde, um die Rechte an der Marke zu behalten. Nun erleben wir mit The Fantastic Four: First Steps bereits den dritten Neustart in drei Dekaden. Und der kann qualitativ überzeugen.

Marvel-Fluch gebrochen: First Steps ist der erste gute Fantastic Four-Film laut Rotten Tomatoes

Die ersten Kritiken zu The Fantastic Four: First Steps sprechen eine eindeutige Sprache: Marvel ist ein ziemlich ordentlicher Film gelungen. Tatsächlich markiert das Reboot den allerersten (!) Fantastic Four-Film, der bei Rotten Tomatoes mit einem positiven Zertifikat davonkommt. Jeder andere Teil der Reihe ist durchgefallen.

Mit 85 Prozent positiven Kritiken zählt The Fantastic Four: First Steps als "fresh" (frisch) bei Rotten Tomatoes. Die Vorgänger wurden dagegen mit "rotten" (verfault) ausgezeichnet. Konkret gestaltet sich die bisherige Erfolgsbilanz wie folgt:

Besonders nach dem Film von 2015, der mit seinen 9 Prozent wirklich einen schockierend schlechten Wert erhalten hat, dürften Marvel-Fans erleichtert sein, dass First Steps so gut bei der Kritik ankommt. Der Marvel-Fluch ist gebrochen. Es gibt jetzt offiziell einen guten Fantastic Four-Film. Das bestätigt auch ein Blick zu Metacritic .

Beim zweiten großen US-amerikanischen Bewertungs-Aggregator kommt First Steps im Durchschnitt auf 64 von 100 Punkten. Der Wert liegt weit über den Vorgängern: Die Fantastic Four-Verfilmungen aus den 2000ern erreichten jeweils nur 40 bzw. 45 von 100 Punkten. Die 2015er-Version legte mit 27 von 100 Punkten eine Bruchlandung hin. Zum Film von 1994 gibt es keinen Eintrag und somit auch keinen Metascore.

Ab dem 24. Juli 2025 könnt ihr euch selbst ein Bild von The Fantastic Four: First Steps machen. Dann startet der Marvel-Blockbuster mit Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach in den deutschen Kinos.