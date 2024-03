The Gentlemen Staffel 2 bei Netflix: Fans dürfen auf Fortsetzung der Guy Ritchie-Serie hoffen

Eine 2. Staffel der Guy Ritchie-Serie The Gentlemen hat Netflix noch nicht bestellt. Ein Produzent hat aber schon ein optimistisches Update abgeliefert, das hoffnungsvoll stimmt.

Nach dem Ende der 1. Staffel The Gentlemen fragen sich viele Fans, ob es auch eine 2. Staffel der Guy Ritchie-Serie bei Netflix geben wird. Ohne etwas zu verraten, lässt die letzte Folge definitiv Raum für eine Fortsetzung offen. Wir haben die aktuellen Infos rund um eine mögliche 2. Staffel von The Gentlemen für euch.

The Gentlemen-Produzent sagt, Gespräche rund um Staffel 2 haben schon begonnen

Die wichtigste Info zuerst: Netflix hat bis jetzt noch keine 2. Staffel der Guy Ritchie-Serie bestellt. In einem aktuellen Deadline -Interview mit dem ausführenden Produzenten Marc Helwig sprach dieser aber darüber, dass sich Fans Hoffnungen auf mehr Folgen aus dem Gangster-Universum machen dürfen:

Wir haben diesen Prozess begonnen. Es gibt einige Autor:innen, mit denen wir gesprochen haben, auf jeden Fall viele Diskussionen mit Guy [Ritchie] darüber, was er in einer 2. Staffel machen möchte und auf welche Dinge er sich konzentrieren sollte.

Bislang wollen die Verantwortlichen noch Netflix-Abrufzahlen abwarten. Der Streaming-Dienst selbst wird sich wohl noch etwas Zeit lassen, bevor eine 2. Staffel von The Gentlemen in Auftrag gegeben wird. Zum jetzigen Zeitpunkt führt die Produktion Platz 1 der Netflix-Serien-Top 10 an, was schon mal ein gutes Zeichen ist.



The Gentlemen-Serie könnte größeres Universum entstehen lassen

Im Gespräch mit Deadline teaste Helwig aber nicht nur eine weitere Staffel, sondern auch die Erweiterung der The Gentlemen-Reihe als größeres Universum. Aus der Guy Ritchie-Kreation könnte ein Franchise entstehen, in dem nach der Serie auch noch ein weiterer Film folgen könnte.

Bislang gibt es den ersten The Gentlemen-Film von 2019 und die erste Staffel der The Gentlemen-Serie. Beides könnt ihr jederzeit im Netflix-Abo streamen.

Podcast: Die 30 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 20 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im März nicht nur die Rückkehr des Amazon-Hits LOL: Last One Laughing, sondern auch die heiß erwartete Netflix-Serie der Games of Thrones-Macher, deutsche Sci-Fi und vieles mehr.