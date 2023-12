Gewaltiges Netflix-Angebot 2024: Alle 98 neuen Serien im nächsten Jahr

Netflix hat auch 2024 wieder mehr Serien im Angebot, als ihr schauen könnt. Damit ihr den Überblick behaltet, findet ihr hier eine Übersicht aller neuen Netflix-Serien des nächsten Jahres.

Kein Streaming-Dienst produziert ein derartiges Content-Dauerfeuer wie Netflix. Auch wenn so manche Absetzung schmerzt, ist Netflix doch immer noch ein Ort, an dem Serien-Fans Neuheiten aus aller Welt entdecken können. Das ist auch in neuen Jahr 2024 nicht anders. Nicht nur dutzende neue Netflix-Staffeln laden zum Bingen ein, sondern knapp 100 neue Netflix-Serien.

Auch im kommenden Jahr setzt Netflix bei seinen größten Serien wieder auf bekannte Marken und große Schauspielnamen. So können wir uns unter anderem auf eine von den Game of Thrones-Showrunnern entwickelte Verfilmung des Sci-Fi-Romans Die 3 Sonnen sowie die Live-Action-Adaption von Avatar: Der Herr der Elemente und eine weitere Spin-off-Serie zu The Witcher freuen.

Für diese Übersicht haben wir uns alle Netflix-Ankündigungen angeschaut und die Massen an Produktionen durchforstet, um jene für euch herauszusuchen, die 2024 bei Netflix erscheinen. Reality-Formate, Doku-Serien und lizenzierte Katalogtitel sind hier nicht berücksichtigt.



Neue Netflix-Serien im Januar 2024

Neue Netflix-Serien im Februar 2024

Zwei an einem Tag - Neuverfilmung von David Nicholls Roman - Start: 8. Februar

- Neuverfilmung von David Nicholls Roman - Start: 8. Februar Avatar: The Last Airbender - Live-Action-Adaption der Kult-Zeichentrickserie - Start: 22. Februar

Neue Netflix-Serien im März 2024

Die 3 Sonnen - Sci-Fi-Serie von Game of Thrones-Showrunnern - Start: 21. März

Neue Netflix-Serien im April 2024

Dead Boy Detectives - DC-Serie über Geister-Detektive - Start: April

Neue Netflix-Serien ohne Startdatum

Internationale Netflix-Serien 2024 ohne Startdatum

Anime und Animations-Serien bei Netflix 2024

Es kann es immer mal vorkommen, dass einige Serien länger auf sich warten lassen, Starts produktionsbedingt verschoben werden müssen oder Netflix uns auch mal mit längst abgedrehten Serien überrascht.

Gerade aufgrund des Hollywood-Streiks 2023 könnten zahlreiche US-Produktionen später erscheinen als gedacht. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie immer wieder.

Serien ohne Wartezeit: Die besten Serienstarts im Dezember bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr in der Adventszeit reichlich Fantasy, wie das heiß erwartete Remake Percy Jackson, aber auch eine The Walking Dead-Rückkehr und das Netflix-Spin-off Berlin zur gefeierten Serie Haus des Geldes.