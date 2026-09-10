"Einer der besten Filme des Jahres": Nur 2 Monate nach Kinostart kommt großes Schauspielkino mit vier Hollywood-Stars in den Stream

Schon in wenigen Wochen könnt ihr einen der besten Filme des Jahres zu Hause streamen. Die starbesetzte Komödie startete erst kürzlich im Kino.

Vier Hollywood-Stars und ein Abendessen in einer Wohnung: Mehr braucht es in The Invite nicht, um 108 Minuten lang vortrefflich zu unterhalten und mühelos zwischen Comedy und großen Emotionen zu wechseln. Wer die Komödie mit Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz und Edward Norton bisher im Kino verpasst hat oder ganz einfach nochmal auf dem heimischen Teppich (ihr wisst) schauen will, darf sich freuen: Der Film startet schon in wenigen Wochen in den Stream.

The Invite im Stream: Eine der besten Komödien des Jahres

The Invite dreht sich um das Ehepaar Angela (Olivia Wilde) und Joe (Seth Rogen), die ihre besten Jahre hinter sich haben und mittlerweile nur noch aneinander vorbei leben. Doch ein Abendessen mit dem mysteriösen neuen Nachbarspaar soll das schlagartig ändern. Denn als Piña (Penélope Cruz) und Hawk (Edward Norton) vorbeischauen, kommen plötzlich immer mehr Geheimnisse an die Oberfläche, die sich über Jahre angestaut haben. Eines ist sicher: Am Ende des Abends, ist für keines der Paare noch etwas, wie es vorher war.

The Invite basiert auf der spanischen Komödie The People Upstairs von Cesc Gay. Olivia Wilde, die sowohl für Regie als auch eine der Hauptrollen verantwortlich zeichnet, arbeitete mit den Drehbuchautor:innen Rashida Jones (Parks and Recreation) und Will McCormack (A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando) sowie ihren drei Co-Stars eine ganz eigene und persönliche Version des Grundstoffs aus, die es in sich hat.

Besonders die Dynamik der vier Hollywood-Stars ist unvergleichlich, denen ihre Rollen allesamt auf den Leib geschneidert scheinen und die sich hier wirklich für absolut nichts zu schade sind. So wird aus The Invite ganz großes Schauspielkino als urkomisches Kammerspiel, bei dem eure Lachmuskeln bis zum Schluss keine Pause bekommen. Nicht umsonst habe ich die Komödie in meinem Film-Check als "einen der besten Filme des Jahres" bezeichnet.

Und damit war ich nicht allein: Bei Rotten Tomatoes etwa kommt der Film auf einen Kritiken-Score von 96 Prozent. Bei IMDb schafft es The Invite auf starke 7,5 von 10 Punkten.

Wann könnt ihr The Invite zu Hause streamen?

Lange dauert es nicht mehr, bis ihr The Invite zu Hause schauen könnt. Der Film ist am 30. Juli 2026 im Kino gestartet, rund zwei Monate später wird die Komödie am 9. Oktober als Kauf- und Leihtitel verfügbar sein. Dann gibt's den Film als Video-on-Demand unter anderem bei Amazon Prime Video, Apple TV, Google TV, Maxdome und weiteren Diensten.