The Last of Us-Fans entdecken schon den zweiten Fehler in Folge 6: "Wer hat das geschnitten?"

Erst kürzlich gab es in The Last of Us Folge 6 einige schlecht versteckte Crew-Mitglieder zu sehen. Jetzt haben Fans einen weiteren Fehler entdeckt.

hat am Bildrand herumstehende Filmcrew. Und jetzt auch noch eine ominöse Hand am Hals eines Pferds. Fans der HBO-Serie haben einen weiteren Filmfehler in Folge 6 entdeckt. Und er wird viele ein bisschen schmunzeln lassen.

In The Last of Us Folge 6 berührt eine mysteriöse Hand Ellies Pferd

Der Fehler ist zu sehen, als Ellie (Bella Ramsey) mit ihrem Pferd Shimmer interagiert, das gerade Fans der Vorlage ein Begriff sein dürfte. Als sie ihre Nase an dem des Tiers reibt, hält die Hand eines Crew-Mitglieds dessen Kopf nach oben. Ein Fan hat den Moment auf Twitter geteilt. Und klingt ein wenig erbost.

"Die Hand. Wer hat das geschnitten?" fragt das Community-Mitglied. Immerhin wurde in derselben The Last of Us-Folge kürzlich ein anderer Fehler entdeckt. Bei der Hand handelt es sich vermutlich um einen sogenannten Animal Wrangler, einen für die Pflege und Handhabung der Tiere am Filmset verantwortlichen Spezialisten.

Solche Fehler in Filmen und Serien sind absolut keine Seltenheit und ändern für die allermeisten Fans nichts an der Qualität einer Produktion. Sofern Fehler gehäuft auftreten, werden sich einige Zuschauer:innen aber wegen der unfertigen Natur der Arbeit abgespeist vorkommen.

