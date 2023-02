Game of Thrones-Kaffeebecher 2.0: Großer Fehler in neuer The Last of Us-Folge entdeckt

Game of Thrones ist für einen ikonischen Filmfehler mit Kaffeebecher bekannt. Folge 6 von The Last of Us eifert dem HBO-Vorgänger jetzt nach. In einer Szene ist die Filmcrew zu sehen.

Fehler passieren, auch und insbesondere bei Dreharbeiten. Werden sie im Schnitt nicht erkannt, schaffen sie es gelegentlich ins kulturelle Gedächtnis einer ganzen Community, wie etwa der berühmte Starbucks-Kaffeebecher in einer Episode von Game of Thrones. Ähnliches ist jetzt in The Last of Us passiert. In einer Einstellung von Folge 6 sind Teile des Drehteams zu sehen und die Fans amüsieren sich köstlich.

Game of Thrones-Patzer: The Last of Us Folge 6 zeigt Filmcrew im Zombie-Ödland

Der Fehler zeigt sich in einer Panorama-Einstellung der neuen Folge, in der schneebedeckte Landschaften gezeigt werden. Die sollten eigentlich menschenleer sein, aber am Rande der Straße sind einige Menschen in Winterkleidung und Aufbauten erkennbar, die so gar nicht in die Zombie-Ödnis der HBO-Serie passen.

"Tolle Folge", merkte kurz nach der Episode ein Fan auf Twitter an. "Aber hier ist etwas, das ihr vielleicht noch einmal verbessern und neu hochladen wollt. Man kann die Filmcrew sehen."

Wie die Reaktion zeigt, haben die meisten Fans mit solchen Fehlern kein Problem. Für einen Moment mögen die Patzer die Atmosphäre der Serie zerstören, zeigen aber auch, dass hinter dem HBO-Highlight eine Menge hart arbeitender Menschen stecken. Darüber hinaus ist es gut möglich, dass der Fehler tatsächlich mit einer neuen Version repariert wird.

