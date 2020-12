The Revenant: Tom Hardy hat den Regisseur gewürgt und T-Shirts davon gedruckt

Zum Dreh des intensiven Blockbusters The Revenant gibt es viele aufregende oder skurrile Geschichten. In einer davon hatte Tom Hardy den Regisseur im Würgegriff. Danach gab es T-Shirts für alle.

Die vielen Geschichten rund um den Dreh von The Revenant - Der Rückkehrer sind fast so spektakulär wie der Film selbst. Neben den Figuren im Film, der vom gnadenlosen Überlebenskampf des Trappers Hugh Glass in der Wildnis des 19. Jahrhunderts handelt, mussten auch die Beteiligten vor der Kamera ganz schön leiden. Zu sehen ist das Resultat heute um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Gerade Leonardo DiCaprio hat als Hauptdarsteller einiges durchgemacht und musste für den Film unter anderem eine Muskete bedienen, zwei alte einheimische Sprachen lernen, uralte Heilmethoden studieren, der bitteren Kälte trotzen und als Vegetarier eine echte Bisonleber verspeisen. Und dann gab es ja auch noch ein gewisses Gerücht rund um DiCaprio und den Bär in The Revenant.

Doch auch bei den Co-Stars von The Revenant hat der extreme Dreh für mehr als erhitzte Gemüter gesorgt. So kam es zum Beispiel dazu, dass Tom Hardy den Regisseur Alejandro González Iñárritu irgendwann im Schwitzkasten hatte und das Foto dazu auf T-Shirts drucken ließ.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu The Revenant schauen

The Revenant - Trailer (Deutsch) HD

Der The Revenant-Regisseur ließ sich von Tom Hardy freiwillig würgen

Im Interview mit Entertainment Weekly sprach Tom Hardy damals darüber, dass ihn der harte Dreh von The Revenant zu rabiaten Methoden getrieben hat. Da der Regisseur wiederholt darauf bestand, lange bei eiskalten Temperaturen zu drehen, war der Schauspieler irgendwann so gereizt, dass er Iñárritu zum Wrestling herausforderte:

Als die Sache etwas zu ernst wurde, fragte ich: 'Warum kuscheln wir hier nicht vor all diesen Leuten?' Es endete damit, dass wir beide in den Schnee fielen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Wenn ich dafür der böse Junge bin, dann bin ich lieber der böse Junge und lasse diese Spannung raus.

Was Tom Hardy in dem Gespräch noch liebevoll als kuscheln bezeichnet, war wohl eher ein mehr oder weniger ernstes Handgemenge, bei dem der Schauspieler den Regisseur schließlich würgend im Schwitzkasten hielt. Doch der skurrile Vorfall ging danach noch weiter.

Wie die britische Zeitung The Independent damals berichtete, wurde der Vorfall zwischen Tom Hardy und Alejandro González Iñárritu von der ganzen Crew amüsiert verfolgt und auch fotografiert. Tom Hardy machte das Ereignis schließlich noch witziger und ließ das Würgegriff-Foto in gezeichneter Form auf T-Shirts drucken, die an das ganze Team verteilt wurden.

Wie dieses Shirt aussieht, könnt ihr hier an Tom Hardy selbst sehen. So schmerzverzerrt wie das Gesicht des Regisseurs aussieht, denkt wahrscheinlich niemand mehr an harmloses Kuscheln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Ende haben sich die Strapazen der Produktion von The Revenant aber ausgezahlt. Bei den Oscars 2016 wurde der Film in 12 Kategorien nominiert. Gewonnen hat der Film dann in drei Kategorien: Alejandro González Iñárritu für die Beste Regie, Leonardo DiCaprio als Bester Hauptdarsteller und Emmanuel Lubezki für die Beste Kamera.

Würdet ihr gerne ein Würgegriff-Shirt von Tom Hardy tragen?