The Rookie-Macher weiß, warum seine Serie so erfolgreich ist: "Jedes Mal, wenn sie aus ihrem Polizeiauto steigen, kann alles passieren"

The Rookie bekommt nach Feds vielleicht noch ein weiteres Spin-off und falls das klappt, basiert es auf derselben Formel wie die Original-Serien mit Nathan Fillion als Polizei-Späteinsteiger.

Wenn ihr The Rookie mögt, haben wir gute Neuigkeiten für euch: Geht es nach dem Serien-Schöpfer Alexi Hawley (Castle), wird eine zweite Spin-off-Serie zu Nathan Fillions aktuell sehr erfolgreicher Polizei-Serie gedreht. Dieser Ableger soll sich an genau der goldenen Formel orientieren, die auch schon The Rookie so erfolgreich gemacht hat. Welche das ist, lest ihr hier.

The Rookie basiert auf derselben Formel wie das nächste Spin-off und so funktioniert das Rezept

Schon seit Dezember 2024 steht fest, dass sich eine neue Serie aus dem The Rookie-Universum in der Entwicklung befindet (ob sie wirklich kommt, ist noch unklar). Letzten Monat hatte TV Insider die Gelegenheit, mit dem Showrunner Alexi Hawley zu sprechen. Der hat dabei eine äußerst interessante Aussage zur The Rookie-Formel getätigt.

Der inhaltliche Plan sei, erneut eine Polizei-Serie zu drehen, die sich um einen männlichen Cop dreht, der eine neue Phase seines Lebens beginnt. Das ist aber noch nicht der eigentliche Kern der Angelegenheit. Der liegt nämlich im Patrouillen-Charakter der Serie, die woanders spielt:

Alles, was ich wirklich sagen kann, ist, ich denke, die Magie von The Rookie liegt in dem Fakt, dass jedes Mal, wenn sie aus ihrem Polizeiauto steigen, alles passieren kann. Und ich denke, das ist etwas, das wir auch in einem Spin-off versuchen, zu wiederholen.

Die Möglichkeiten sind in der Tat schier unendlich und genau dadurch funktionieren Serien wie The Rookie auch so gut – und ausdauernd. Der erste Ableger The Rookie: Feds wurde nach nur einer Staffel wieder abgesetzt, wiederholte diese Formel allerdings auch nicht. Durch das FBI-Setting ergaben sich ganz andere Situationen und es fühlte sich nicht wie eine klassische The Rookie-Serie an.

Der Fantasie der Showrunner und Autor:innen sind kaum Grenzen gesetzt, weil der Polizei-Alltag ebenso viel bietet. Auf die Cops können jedes Mal die kuriosesten Situationen warten.

The Rookie: Wie sieht es mit Staffel 7 und 8 in Deutschland aus?

Mittlerweile ist die 7. Staffel von The Rookie in den USA bereits zu Ende gegangen. Alle Infos zur Ausstrahlung, Besetzung, Handlung und wie ihr The Rookie in Deutschland schauen könnt, findet ihr hier in unserer Übersicht zu The Rookie Staffel 7.

Staffel 8 befindet sich bereits in Produktion. Wie auch die 7. Staffel wird Staffel 8 von The Rookie voraussichtlich erst einmal exklusiv bei Sky und WOW * in Deutschland zu sehen sein. Allerdings müssen Fans noch eine ganze Weile auf Staffel 8 warten.

Podcast-Tipp: Warum The Rookie so beliebt ist

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir, was The Rookie eigentlich so populär macht:

Neben dem klassischen Nathan Fillion-Humor fährt The Rookie auch viel authentisch wirkende Polizeiarbeit und Streifenfahrten auf, die in den Bann ziehen. Um ein ganz spezielles Problem kommt aber auch diese Cop-Serie nicht drumherum.



