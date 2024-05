Warum The Rookie so extrem beliebt ist – aber ein großes Problem nie lösen wird

The Rookie ist seit Jahren eine der beliebtesten Polizei-Serien überhaupt. Wir erklären im Podcast das Erfolgsrezept und warum es ein unlösbares Problem gibt.





Krimis gibt es nicht nur im amerikanischen Seriengeschäft wie Sand am Meer. Doch manchmal trifft eine Serie unverhofft einen Nerv. The Rookie ist so ein unverwüstliches Serien-Phänomen, das bereits 6 Staffeln lang läuft und die nächste ist schon in Planung.

In unserem Moviepilot-Podcast Streamgestöber beschäftigen wir uns in der aktuellen Folge mit dem großen Erfolg und dem größten Problem der Polizei-Serie.

Podcast: Warum The Rookie so extrem beliebt ist

Auf den ersten Blick ist The Rookie mit Castle-Star Nathan Fillion bloß eine weitere, unterhaltsame Polizei-Serie. Mit ein paar spannenden Kniffen hebt sie sich aber von anderen Network- und Fall-der-Woche-Serien ab. Im Podcast erfahrt ihr das Erfolgsrezept von The Rookie:

The Rookie bietet uns eine klassische Underdog-Story. Ein mittelalter Typ zieht quer durch die USA, um in Los Angeles mit Mitte 40 noch Polizist zu werden. Dabei muss er sich nicht nur gegen gehässige Vorgesetzte, sondern auch die jugendliche Konkurrenz behaupten. Mit Nathan Fillion als ultimativ liebenswerter und humorvoller Hauptdarsteller, findet das Publikum schnell in die Geschichte.



Die Podcast-Kapitel:

00:05:36 - Die (wahre) Geschichte

00:16:57 - Figuren & Cast

00:28:07 - Warum ausgerechnet The Rookie?

00:38:20 - Realismus und der Copaganda-Vorwurf

Geblieben sind wir bei The Rookie aber für die vielen diversen Nebenfiguren, das Zusammenspiel der Rookies und ihren Auszubildenden, und die anfänglich sehr authentische Streifenpolizeiarbeit. Und natürlich für den hohen Unterhaltungswert, da The Rookie kein reines Drama ist, sondern sehr viel Witz und einen leichten Ton bietet.

Das große Problem von The Rookie und den allermeisten Polizei-Serien

Im Podcast diskutieren wir aber auch über die Kehrseite der Polizei-Serien-Medaille: die sogenannte Copaganda und wie sie sich bei der Serie The Rookie äußert.

Was ist Copaganda? Dabei handelt es sich um ein Kofferwort aus Cop und Propaganda. Gemeint ist damit die wohlwollende Darstellung von Strafverfolgungsbehörden in Mainstream-Medien, z.B. in Serien wie The Rookie.

In Mainstream-Polizei-Serien wie Brooklyn Nine-Nine, The Rookie und S.W.A.T. folgen wir dem Hauptgeschehen nämlich immer durch die Augen von Sympathieträger:innen. Wir nehmen ihre Arbeit positiv wahr. Damit verschwimmen die Serien mit der tatsächlich im realen Leben stattfindenden Polizeiarbeit und wir senken unbewusst unser kritisches Denken.



The Rookie ist zudem sehr darauf bedacht, einen authentischen Eindruck zu schaffen mit vielen Found Footage-Aufnahmen. Doch spätestens ab Staffel 3 ist es viel mehr Action-Kugelhagel als realistisches Tagesgeschäft. Da The Rookie davon lebt, eine breites Publikum zu fesseln und sympathische Hauptfiguren zu bieten, wird sich das Problem der im Kern wohlwollenden Polizei-Betrachtung nie gänzlich auflösen lassen.

