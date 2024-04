Seit wenigen Wochen dürfen sich Anhänger:innen von The Rookie über neue Folgen der Polizei-Serie freuen. Ein Video von Fanliebling Eric Winter macht nun Lust aufs Staffel-Finale von Season 6.

The Rookie ist Ende Februar in die 6. Staffel gestartet und beglückte Fans bisher mit vier frischen Episoden der Polizei-Serie um LAPD Officer John Nolan (Nathan Fillion) und seine Kolleg:innen. Während die neueste Folge mit dem Titel "The Vow" ab dem morgigen 3. April 2024 auf WOW im Streaming-Abo in den Startlöchern steht, dürfen wir uns schon jetzt auf das Staffel-Finale der 6. Season freuen.

Denn Eric Winter teilte vor wenigen Tagen ein Video vom letzten Drehtag der neuen The Rookie-Staffel, das uns eine actionreiche Episode mit einem spannenden Cliffhanger verspricht.

Aufregender Stunt: Eric Winter fällt in neuem Video zu The Rookie Staffel 6 aus einem Truck

In dem Video steht Eric Winter als Tim Bradford auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks und erhält Anweisungen des Stuntkoordinators der Serie, bevor er sich mit dem maskierten und bewaffneten Fahrer des LKWs anlegt – und dabei aus dem Fahrzeug fällt:

Dazu erklärte der Schauspieler, dass er es gar nicht erwarten könne, das Endergebnis auf den Fernsehbildschirmen zu sehen:

Ein paar coole Behind-the-Scenes-Aufnahmen von unserem letzten Drehtag. Hier arbeite ich mit unserem Stuntkoordinator für diese große Kampfszene an der Disney Infinity Bühne! Das wird im finalen Schnitt toll aussehen. Was für eine Art und Weise, die 6. Staffel abzuschließen. Macht euch nächste Woche auf eine brandneue Episode gefasst!

Was passiert mit Bradford in The Rookie Staffel 6? Fans sind wegen Cliffhanger aus dem Häuschen

In den Kommentaren des Videos teilten die Fans dagegen ihre Begeisterung, aber auch ihren Unmut über das actionreiche Staffel-Finale – denn wie der Kampf für Tim Bradford ausgeht, wird in dem Video nicht gezeigt. So schrieb ein Instagram-User:

Oh mein Gott, das ist SO COOL?!!?!! WAS PASSIERT DA 😭😭 SEHR aufregend.

Ein anderer User machte sich direkt Sorgen, was die Szene für Bradfords Beziehung mit Lucy Chen (Melissa O'Neil) bedeuten könnte:

Das Finale wird irre werden 🔥 Bradford schafft es besser zu Chen nach Hause!!

Was in der Szene tatsächlich mit Tim Bradford passiert, werden wir wohl oder übel erst erfahren, wenn das Staffel-Finale über unsere heimischen Bildschirme flimmert.

