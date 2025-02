The Rookie stellt mit Staffel 7 unerwarteten Rekord auf – die Verlängerung ist zum Greifen nahe

Spektakuläre Neuigkeiten für The Rookie – denn ein vielversprechender Rekord macht Hoffnung, dass die Serie um eine weitere Staffel verlängert wird.

Wer The Rookie mit Nathan Fillion verfolgt, könnte auch über die aktuelle Staffel 7 hinaus noch eine Weile beschäftigt sein: Dank grandioser Aufrufzahlen ist eine Verlängerung um Staffel 8 durchaus realistisch.

The Rookie bricht mit der 7. Staffel einen Rekord

Hello! berichtete erst kürzlich über den überwältigenden Erfolg von The Rookie Staffel 7. Wie Hauptdarsteller Nathan Fillion im folgenden Instagram-Post verriet, erreichte die Serie mit 8,8 Millionen die höchste Einschaltquote beim Publikum seit drei Wochen und in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen sogar innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Aber es wird noch besser.

Einen weiteren Rekord gab es nach den ersten sieben Tagen, in denen Staffel 7 auf Hulu und Disney+ gestartet war. Dieser Rekord ist wirklich beeindruckend: Hier wurde laut Nathan Fillion ein Streaming-Höchstwert bei Episoden-Aufrufen für The Rookie in Staffel 7 verzeichnet. Allerdings lassen Fillion und Hello! nicht durchblicken, woher die Zahlen stammen und ob sich die Erhebung nur auf die USA bezieht. Schon seit dem Start der 7. Staffel gibt es mehrere positive Berichte, unter anderem vom Hollywood Reporter , über die starken Einschaltquoten der Cop-Serie.

Alleine dass eine Serie in Staffel 7 überhaupt einen Aufruf-Rekord bricht, ist beeindruckend. In Deutschland machte zuletzt die 5. Staffel von The Rookie Eindruck bei ihrer Free-TV-Premiere im Sommer 2024 mit starken Zahlen bei ZDFneo.

Nathan Fillions Kolleg:innen freuen sich mit ihm

Wie zu erwarten, reagierte die The Rookie-Filmcrew begeistert auf diesen Wahnsinnserfolg. So schrieb Nathan Fillion:

Ich weiß, ich sage es immer wieder. Ich könnte nicht stolzer sein auf das, was diese Show erreicht hat. Es könnte wirklich keiner talentierteren, freundlicheren und verdienteren Gruppe von Menschen passieren.

Weiterhin führte er aus:

Darstellende, Crew, Autor:innen, Mitarbeitende und natürlich [Showrunner] Alexi [Hawley]. Mein Dank geht auch an alle Fans. Ihr haltet diese Serie am Laufen, indem ihr weiterhin einschaltest, und dafür bin ich wirklich dankbar.

Kollegin Jenna Dewan, die seine Serien-Ehefrau Bailey Nune spielt, stimmte zu:



Ich bin so stolz, Teil dieser besonderen Serie zu sein.

So auch Shawn Ashmore, in The Rookie als Wesley Evers zu sehen und ebenfalls Teil des Hauptcasts:

Gut gesagt, Nathan! Ich bin stolz und aufgeregt, Teil von @therookieabc zu sein.

Ob diese Rekorde bereits die Verlängerung um eine 8. Staffel rechtfertigen? Im Frühling werden wir voraussichtlich erfahren, ob die Zahlen ausreichen. Wenn es nach Serien-Schöpfer Alexi Hawley geht, dann läuft The Rookie ohnehin mindestens 21 Staffeln lang.

Noch gibt es keine entsprechende Ankündigung vom Muttersender ABC, aber mit dieser Erfolgswelle stehen die Chancen für The Rookie auf eine zukünftige 8. Staffel sicher gut. Cast und Crew scheinen an Bord zu sein.