Netflix gehen 570.000 The Rookie-Fans durch die Lappen: Gratis-Staffel wird woanders zum Mega-Hit

The Rookie Staffel 5 läuft, aber nicht bei Netflix. An anderer Stelle entwickelt sie sich gerade zum absoluten Quoten-Hit. Sie ist dort gratis zu sehen.

Alle wollen The Rookie. So wirkt es zumindest mit Blick auf die Fan-Begeisterung, die sich unter anderem bei Netflix oder Twitter für die Polizeiserie äußert. An anderer Stelle bricht sie sich jetzt mit außergewöhnlichen Quoten für Staffel 5 Bahn. Und zwar bei ZDFneo, wo die neuen Folgen gratis angeboten werden.

The Rookie Staffel 5 erntet mit einer Folge 570.000 Zuschauer:innen

Wie DWDL berichtet, hat die 5. Staffel von The Rookie am 27. Juni 2024 bei ZDFneo sehr hohe Quoten eingespielt. Insbesondere unter den 14-49-jährigen war der Marktanteil mit 4,6 Prozent und 5,5 Prozent erstaunlich.

Laut Bericht handelte es sich dabei um eine Zuschaueranzahl von 530.000 und 570.000 Zuschauer:innen am 27. Juni 2024. Es sind neue Bestwerte für die Serie, die ansonsten von vielen Fans auf Netflix gestreamt wird. Der führende Streaming-Dienst hätte Community-Scharen sicherlich gerne für sich selbst verbucht. Bisher hat er nur die ersten vier Staffeln im Angebot.

Nicht bei Netflix: Wo gibt es The Rookie Staffel 5 zu sehen?

Staffel 5 der Hit-Serie gibt es in Originalversion und deutscher Synchronfassung in der ZDF-Mediathek zu streamen. Darüber hinaus könnt ihr die 5. Staffel bei WOW und Disney+ im Abo streamen. WOW bietet sogar schon die 6. Staffel an. Gegenwärtig soll Staffel 7 von The Rookie produziert werden.

