The Walking Dead hat das Schicksal einer ganzen Gemeinschaft nie aufgelöst – und jetzt wissen wir auch warum

Bei The Walking Dead blieben ab und an Handlungsstränge auf der Strecke. Aber ein riesiger Cliffhanger kurz vorm Finale? Jetzt wissen wir endlich, warum das Oceanside-Schicksal nie aufgelöst wurde.

The Walking Dead Staffel 11B endete mit einem großen Cliffhanger, fernab von Daryl, Maggie und unseren anderen Hauptfiguren. Commonwealth-Bösewicht Lance Hornsby überfiel mit seinen Schergen die autonome Gemeinschaft Oceanside.

Jetzt endlich erhalten wir eine nachträgliche Erklärung der Showrunnerin Angela Kang, warum dieser Cliffhanger nie aufgelöst wurde – und was ihrer Meinung nach mit den Charakteren passiert ist.

The Walking Dead ignoriert das Oceanside-Drama im Finale völlig

Die Oceanside Community war fünf Staffeln lang Teil der Zombie-Saga The Walking Dead. Neben Alexandria, Hilltop, dem Kingdom und später dem Commonwealth wurde der Fischerinnen-Gemeinschaft allerdings am wenigsten Aufmerksamkeit zuteil.

In der Staffel 11-Folge Acts of God marschiert Lance Hornsby mit seinen Truppen in alle unabhängigen Communitys ein, auch Hilltop und Alexandria. Wir sehen in den letzten Szenen der Folge die Oceanside-Anführerin Rachel Ward und ihre Mitstreiterinnen in Handschellen.

AMC The Walking Dead: Rachel in Handschellen im Midseason-Finale – Cyndie fehlte

Für eine zuletzt kaum beachtete Community war diese Aufmerksamkeit im allerletzten Midseason-Finale eine interessante Wahl. Umso enttäuschender war es, dass das Schicksal von Rachel (Avianna Mynhier) und dem ebenfalls bekannten Oceanside-Gesicht Cyndie (Sydney Park) nie aufgelöst wurde.

In der Episode Faith später stolpern Aaron, Lydia & Co. drei Folgen später im Wald über die Oceansider Luk und Jules. Luk war ursprünglich Teil von Magnas Gruppe. Da Luk-Darsteller Dan Fogler terminlich anderweitig gebunden war, ließ er sich "in Oceanside nieder" und war für eine Weile raus aus der Geschichte.

AMC The Walking Dead: Luk und Jules in Faith

Luk und Jules sind die einzigen Oceansider, deren Schicksal aufgelöst wird. Sie erklären, dass sie sich nicht im Dorf befunden haben, als es überfallen wurde und somit fliehen konnten. Leider versäumt es The Walking Dead, uns an dieser Stelle über den Rest von Oceanside aufzuklären und erwähnt die Community nicht mehr.

Das Schicksal von Oceanside bleibt wegen "nicht vorhersehbarer Umstände" in der Schwebe

Einen neugierigen Fan ließ Oceanside nicht los. In den Kommentaren eines ihrer Instagram-Posts fragte er bei Angela Kang nach. Und sie antwortete ihm höchstpersönlich, wie es um die Figuren steht:

Netflix/AMC/Angela Kang Angela Kangs Antwort auf Instagram

Erst erklärt sie, warum Oceanside außen vor gelassen wurde:

Ursprünglich haben wir eine Szene geschrieben für Oceanside im Finale, aber die mussten wir aus nicht vorhersehbaren Umständen streichen. (So etwas passiert in Produktionen leider manchmal)

Angela Kang verrät ebenso, was mit den Figuren ihrer Meinung nach passiert ist:

Es ist nicht bestätigt, dass sie tot sind. (...) Oceanside ist eine Hafen-Community und die Figuren waren oft auf langen Fisch- und Segel-Expeditionen, um zu erkunden und zu jagen. Ich denke, das hat Cyndie während des Commonwealth-Angriffs gerade gemacht. Rachel führte den Kampf gegen den Angriff an.

Wir dürfen also mutmaßen, dass ein Großteil von Oceanside überlebt hat. Da Angela Kang niemanden in Oceanside offiziell für tot erklärt, können sich alle ihr Traum-Ende selbst überlegen.

Wer The Walking Dead-Nachschub braucht, kann sich dieses Jahr noch auf die brandneuen Spin-offs The Walking Dead: Dead City mit Maggie und Negan in New York sowie The Walking Dead: Daryl Dixon mit Daryl in Paris freuen. Startdaten gibt es noch keine konkreten, aber Dead City soll im Juni kommen.

