The Walking Dead respektierte 11 Jahre lang die einzige Bitte von Norman Reedus, erfüllte sie am Ende aber nicht: "Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte"

The Walking Dead-Star Norman Reedus wollte nie eine romantische Geschichte für Daryl, wenn es nicht zur Figur passen würde. Später bekam er sie doch, aber das Ganze endete bitter.

In The Walking Dead hat sich Daryl Dixon früh zum großen Fan-Liebling entwickelt. Das ist vor allem der charismatischen Schauspielleistung von Norman Reedus geschuldet, der seiner Figur so viel Persönlichkeit verliehen hat.

Im Verlauf des Serien-Hits bestand Reedus immer darauf, dass Daryl nicht einfach so in eine romantische Beziehung verstrickt wird. In Staffel 10 passierte es kurzzeitig doch, aber die großen Gefühle waren nicht von Dauer.

Daryl bekam in The Walking Dead Staffel 10 erstmals eine Liebesgeschichte

In TWD Staffel 10, Folge 18 mit dem deutschen Titel "Findet mich" wird erstmals erzählt, was Daryl in den fünf Jahren zwischen Ricks Verschwinden und dem großen Zeitsprung erlebt hat. Fans erfahren, wie er an den Hund gekommen ist, mit dem er plötzlich zurückkehrt.

Das Tier gehörte Leah Shaw (Lynn Collins), der Daryl in einer Hütte im Wald begegnet ist. Zwischen beiden entwickelte sich eine kleine, zärtliche Romanze – eine Premiere für den The Walking Dead-Fan-Liebling.

Gegenüber Entertainment Weekly sprach Reedus 2021 nach der Ausstrahlung der Folge darüber, wie er sich dabei gefühlt hat:

Wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Ich war super nervös. Und bei solchen Sachen weiß man nie, was einen erwartet. Ich wollte Daryl also einfach treu bleiben, und je nachdem, was als Nächstes passiert, muss man es irgendwie auf eine bestimmte Art spielen, sonst funktioniert später vielleicht etwas anderes nicht. Also bin ich so weit wie möglich darum herumgeschlichen.

Der Star erklärte außerdem, dass der Dreh wegen der damaligen Corona-Pandemie und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ziemlich übereilt ablief:

Es war so eine Art Idee, die vor mir aufs Papier gebracht wurde, bevor ich davon wusste, und ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Und dann hatte ich viele Fragen, aber dann befanden wir uns auch noch in einer Pandemie und versuchten, das zu drehen, und es ging einfach mit Volldampf voran und ich war mir nicht ganz sicher, was passieren würde.

Die romantischen Gefühle sind in The Walking Dead schnell umgeschlagen

Lange hielt die aufkeimende Romanze zwischen Daryl und Leah nicht an. Ab Staffel 11 war sie Teil der bösen Reapers und stieg dort zur skrupellosen Anführerin auf. Am Ende wird sie ausgerechnet von Daryl erschossen, als sie sich an Maggie für den Tod ihrer anderen Gruppenmitglieder rächen will.

