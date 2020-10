The Walking Dead-Überraschung: Neue Serie schon jetzt bei Amazon Prime

Ursprünglich sollte The Walking Dead: World Beyond erst am Montag auf Amazon Prime starten. Jetzt ist die erste Folge aber schon pünktlich zum Wochenende eingetroffen.

Für The Walking Dead-Fans wartet heute Abend bereits eine schöne Überraschung auf Amazon Prime. Der Streaming-Dienst hat sich nämlich dazu entschieden, die Spin-off-Serie The Walking Dead: World Beyond früher als geplant zu veröffentlichen. Ursprünglich sollte der Ableger erst am Montag erscheinen.

Wie sich diese Woche jedoch herausstellte, wurde der Start um einige Tage vorgezogen, sodass ihr schon ab heute, dem 2. Oktober 2020, in den Genuss der neuen The Walking Dead-Serie kommt. Diese dreht sich um eine Gruppe Jugendlicher und ist zehn Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse angesiedelt.

Das The Walking Dead-Universum wird größer

Das ist definitiv eine spannende Prämisse: In den bisherigen The Walking Dead-Serien haben wir Figuren kennengelernt, die erleben mussten, wie ihre Welt zusammengebrochen ist. Die Protagonisten von World Beyond haben diese alte Welt niemals kennengelernt. Stattdessen sind sie quasi mit Zombies aufgewachsen.

Schaut den Trailer zu The Walking Dead: World Beyond:

The Walking Dead World Beyond - S01 Trailer (Deutsch) HD

Geschaffen wurde das Spin-off von Matthew Negrete und TWD-Chef Scott M. Gimple. Beide haben auch das Drehbuch für die Pilotepisode geschrieben. Als Regisseur konnte ein großer Name verpflichtet werden: Jordan Vogt-Roberts übernahm nach dem Blockbuster Kong: Skull Island die Inszenierung des Serienauftakts.

The Walking Dead: World Beyond wird ein kurzes Vergnügen

Außerdem spannend: Das Ende von The Walking Dead: World Beyond steht bereits fest: Die Serie ist auf zwei Staffeln mit jeweils zehn Episoden ausgelegt. Das dürfte den kreativen Köpfen hinter dem Projekt einiges an Planungssicherheit gegeben haben, damit sie sich eine gute Geschichte für das neue Zombie-Abenteuer ausdenken können.

Ab morgen früh findet ihr dann auch unseren Seriencheck zu The Walking Dead: World Beyond auf Moviepilot. Darüber hinaus haben wir auch schon eine Streamgestöber-Folge aufgenommen, die passend zum ersten Eindruck der Serie veröffentlicht wird.

Werdet ihr euch The Walking Dead: World Beyond anschauen?