The Witcher Staffel 4: Erster Trailer zeigt Liam Hemsworth als Geralt und das Startdatum auf Netflix

The Witcher kehrt in wenigen Wochen bei Netflix zurück. Der erste Teaser Trailer verrät endlich, wann die 4. Staffel mit Liam Hemsworth beim Streamer eintrifft.

Zwei Jahre mussten sich Fans gedulden, in wenigen Wochen ist es endlich so weit: Die 4. Staffel von The Witcher wird mit neuen Folgen bei Netflix eintreffen und die Geschichte des Hexers Geralt von Riva weitererzählen. Jetzt gibt es den ersten Teaser Trailer zur Fortsetzung zu sehen, in dem Liam Hemsworth statt Henry Cavill in der Titelrolle zu sehen ist. Noch dazu dürfen sich Fans über das offizielle Startdatum bei Netflix freuen.

Seht hier den deutschen Teaser Trailer zu The Witcher Staffel 4:

The Witcher - S04 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

The Witcher kehrt zurück: Staffel 4 kommt mit Liam Hemsworth als Henry Cavill-Ersatz

Basierend auf der Romanreihe von Andrzej Sapkowski macht sich Geralt von Riva (Hemsworth) in Staffel 4 auf eine Reise quer über den Kontinent. Dabei will er die verschwundene Ciri (Freya Allan) aus der Gewalt des Kaisers Emhyr var Emreis (Bart Edwards) befreien. Während er Unterstützung von Barde Rittersporn (Joey Batey) und der Bogenschützin Milva (Meng'er Zhang) erhält, erlebt der Rest der Hexer-Familie um Yennefer (Anya Chalotra) von Geralt getrennte Einzelabenteuer.

Staffel 4 wird die erste Season darstellen, in der Liam Hemsworth in der Titelrolle des Witchers zu sehen ist, nachdem Cavill die beliebte Fantasy-Serie 2023 verließ. Darüber hinaus dürfen sich die Witcher-Anhänger:innen unter anderem auf Laurence Fishburne als namhaften Neuzugang freuen, der auch im ersten Teaser Trailer zu sehen ist.

Wann kommt The Witcher Staffel 4 zu Netflix?

Nachdem der Starttermin von Netflix lange unter Verschluss gehalten wurde, hat der Trailer diesen nun endlich enthüllt. Demnach wird die 4. Staffel von The Witcher am 30. Oktober 2025 bei Netflix eintreffen. Die neue Season umfasst acht Folgen, die auf einen Schlag im Streaming-Abo erscheinen dürfen.

Darüber hinaus können sich Fans schon jetzt um die Zukunft des Fantasy-Universums in Sicherheit wiegen. Denn eine 5. Staffel ist für The Witcher bereits in Produktion, die die Geschichte der Hauptserie abschließen soll.

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im September umfassen neben den neuesten Kapiteln aus den Serienuniversen von The Boys und The Walking Dead Staffel auch neue Netflix-Serien des Peaky Blinders-Schöpfers und der Haus des Geldes-Macher sowie romantische Action für NCIS-Fans.

