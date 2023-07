The Witcher Staffel 3: So sieht Henry Cavills Abschied als Geralt aus

Die letzten Folgen von The Witcher mit Henry Cavill in der Hauptrolle sind auf Netflix gestartet. Lest hier, wie er nach 3 Staffeln als Geralt von Riva verabschiedet wird.

Das Finale von The Witcher Staffel 3 ist da. Und damit auch der Abschied von Henry Cavill in der Rolle des Hexers Geralt von Riva. Der Hollywood-Star kündigte bereits im vergangenen Jahr seinen Ausstieg aus der Netflix-Serie an. Allerdings erst nach Abschluss der Dreharbeiten. Ab Staffel 4 wird Liam Hemsworth seine Nachfolge antreten.

Bekommt Henry Cavill am Ende von Staffel 3 Teil 2 einen würdigen Abschied spendiert, obwohl dieser nicht geplant war? Wie endet Geralts Geschichte? Wird er durch einen Hemsworth-Doppelgänger ersetzt? Für alle, die die finalen drei Episoden nicht mehr schauen möchten oder einfach nur wissen möchten, wie Cavill aus der The Witcher-Serie ausscheidet, haben wir hier die Antworten parat.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von The Witcher Staffel 3:

The Witcher Staffel 3 verabschiedet Henry Cavill mit einer neuen Mission für Geralt

In The Witcher Staffel 3 hat Geralt alle Hände voll zu tun. In den ersten fünf Folgen musste er Ciri (Freya Allan) vor zahlreichen Fraktionen beschützen, die sie in die Finger bekommen wollten. Zudem musste er das Rätsel um einen abtrünnigen Zauberer lösen und die Wogen mit Yennefer (Anya Chalotra) glätten. In den finalen Episoden steht für ihn nun sein größter Kampf bevor – und seine größte Niederlage.

Netflix The Witcher schockiert mit Geralts größter Niederlage

Während auf der Insel Thanedd ein erbitterter Konflikt zwischen Zaubernden, den Soldaten Redaniens und den Scoia'tael ausbricht, liefert sich der Hexer ein brutales Duell mit dem finsteren Magier Vilgefortz (Mahesh Jadu). Dieser entfesselt erstmals seine wahre Macht. Für Geralt endet der Kampf mit schweren Wunden und zahlreichen Knochenbrüchen.

Glücklicherweise endet Henry Cavills Zeit als Geralt von Riva nicht mit einer Niederlage. Im Verlauf seiner finalen Folgen wird er im Brokilon Wald von Dryaden geheilt und trainiert sich mühsam und hart wieder gesund. Unterdessen erfährt er, dass Ciri nach Nilfgaard gebracht wird und dort mit Kaiser Emhyr var Emreis (ihrem Vater!) verheiratet werden soll. Was er nicht weiß: Hierbei handelt es sich nicht um die echte Ciri, sondern um ihre Doppelgängerin. Nun treibt ihn eine neue Mission an.

Im Staffel 3-Finale schließt sich Geralt mit Rittersporn (Joey Batey) und der neu vorgestellten Bogenschützin Milva zusammen, um sich auf die Suche nach Ciri zu begeben. Zuvor wird er noch ein letztes Mal von Yennefer aufgesucht, die sich rührend von Geralt (und Henry Cavill) verabschiedet. Denn die Hexer-Familie ist fortan getrennt:

Ciri wendet sich von ihrer Bestimmung ab und schließt sich unter dem Namen Falka einer jungen Diebesbande an

wendet sich von ihrer Bestimmung ab und schließt sich unter dem Namen Falka einer jungen Diebesbande an Geralt wird den Kontinent auf der Suche nach Ciri durchstreifen

wird den Kontinent auf der Suche nach Ciri durchstreifen Yennefer widmet sich als Anführerin der neu gegründeten Loge der Zauberinnen der Aufgabe, Vilgefortz zu finden und zu töten sowie den Kontinent zu einem sicheren Ort für ihre Zieh-Tochter zu machen

Das passiert in Henry Cavills letzter The Witcher-Szene

Netflix Henry Cavills letzte Szene als Geralt

Die The Witcher-Ära Henry Cavill endet mit einer finalen Kampfsequenz. In seiner allerletzten Szene als Geralt eilt er einer Flüchtlingsfamilie an einer Zollgrenze zur Hilfe und bekämpft zahlreiche Nilfgaard-Soldaten. Seine Zeit als neutraler Hexer ist vorbei.

Ab jetzt hält sich Geralt nicht mehr aus den Konflikten anderer heraus. Stellvertretend dafür lässt er Renfris Brosche, die er in der allerersten Folge an sich nahm und die fortan sein Schwert schmückte, zurück. So schließt sich für den Charakter Geralt zum Abschied von Henry Cavill ein thematischer Bogen, der in Staffel 1 begann.

In einer letzten Einstellung sehen wir Geralt, Rittersporn und Milva, die sich mit drei Pferden auf den Weg in Richtung Nilfgaard begeben. Der Hexer ist am Ende weder tot noch wird er durch einen multiversalen Kniff durch einen anderen Darsteller ausgetauscht. Stattdessen beginnt für Geralt ein neues Abenteuer. Dieses wird in Staffel 4 allerdings dann Liam Hemsworth antreten.

Mehr zu The Witcher Staffel 3 könnt ihr im Podcast nachhören

Wir haben uns den 1. Teil der 3. Staffel The Witcher angeschaut und diskutieren im Podcast über die Pros und Contras der neuen Folgen und Henry Cavills baldigen Ausstieg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl The Witcher in der 3. Staffel seine beiden größten Probleme noch immer nicht bewältigen kann, wird sie Fans Freude machen. Geralt, Ciri und Yennefer sind endlich zusammen und die Geschichte ist fokussierter: Alle wollen Ciri.