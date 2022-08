Thor 4 im Stream: Wann kommt der MCU-Blockbuster zu Disney+?

Die letzten Marvel-Blockbuster sind kurz nach Kinostart im Abo bei Disney+ gelandet. Aber wann können wir Thor 4: Love and Thunder zu Hause streamen?

Nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat das Marvel-Universum mit Thor 4: Love and Thunder den zweiten MCU-Blockbuster in diesem Jahr herausgebracht, der ebenfalls wieder ein voller Erfolg war. Über 700 Millionen Dollar konnte die Fortsetzung mit Chris Hemsworth und Natalie Portman weltweit an den Kinokassen einspielen – und bald auch schon die Streaming-Charts erobern.

Wann startet Thor 4 bei Disney+? Diese Frage stellen sich nicht nur Marvel-Fans, die den Film bisher noch nicht sehen konnten, sondern auch jene, die es kaum erwarten können, das schräge Abenteuer rund um Thor, Jane Foster und den albtraumhaften Bösewicht Gorr auch nochmal im Heimkino erleben zu können.

Düster und absolut schräg: Das erwartet euch in Thor 4

Nach den Ereignissen aus Avengers: Endgame und seiner Zeit als Mitglied der (As)Guardians of the Galaxy möchte Thor sich eigentlich in den Ruhestand begeben. Dazu bleibt aber keine Zeit, denn das Universum wird von einer neuen Bedrohung heimgesucht: Gorr der Götterschlächter (Christian Bale), der seinem Namen alle Ehre macht.

Schaut hier Yves' Video-Review zu Thor: Love and Thunder

Thor 4: Lustiger Marvel-Spaß | Love and Thunder Review

Als Thor zurück nach Neu Asgard – jetzt unter der Leitung von König Valkyrie (Tessa Thompson) – kehrt, folgt für ihn der große Schock: Seine Ex-Freundin Jane Foster ist nun eine Superheldin und schwingt als Mighty Thor seinen ehemaligen Hammer Mjölnir.

Wann kommt Thor 4: Love and Thunder zu Disney+?

Mit Love and Thunder erhält Thor als. Nachdem Regisseur Taika Waititi den Gott des Donners schon mit Thor 3: Tag der Entscheidung in eine verspieltere und witzigere Richtung interpretiert, wird der Comedy-Faktor im 4. Teil noch stärker denn je aufgedreht. Als Gegenpol zum extremem Humor-Einschlag dient Christian Bale als gespenstischer und von großer Tragik gezeichneter Schurke.

Seit dem vergangenen Jahr landen die Filme des MCU zügig nach ihren Kinostarts im Abo von Disney Plus. Noch gibt es zwar keinen konkreten Termin für den Streaming-Release von Thor 4. Mit Blick auf die Zeitfenster zwischen Kino und Disney+ Start der vergangenen drei Marvel-Filme lässt sich aber sehr gut einschätzen, wann es endlich so weit ist.

Eternals: 70 Tage nach Kinostart bei Disney+

nach Kinostart bei Disney+ Shang-Chi: 71 Tage nach Kinostart bei Disney+

nach Kinostart bei Disney+ Doctor Strange 2: 49 Tage nach Kinostart bei Disney+

Doctor Strange 2 lieferte die bisher kürzeste Zeitspanne zwischen Kinostart und Streaming-Veröffentlichung. Sollte Disney auch den neuesten MCU-Film wieder 49 Tage später auf Disney+ veröffentlichen, wäre es für Thor 4 bereits am 24. August so weit. Im vorgestellten August-Programm von Disney+ war Thor 4 allerdings nicht gelistet.

Sollte Thor 4 dem Beispiel der letzten drei MCU-Filme folgen, wird er voraussichtlich im Laufe des Septembers bereits für alle Disney+ Abonnent:innen streambar sein. Am Wahrscheinlichsten ist dabei eine Veröffentlichung am 8. September.

An diesem Tag findet nämlich der Disney+ Day statt, an dem Disney die Fans von Marvel, Star Wars, Pixar und mehr mit zahlreichen Ankündigungen und Streaming-Starts überrascht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr Thor 4 bei Disney+ streamen?