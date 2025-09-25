Thriller-Serie nur 3 Tage vor Start abgesagt – jetzt beschwert sich auch der Star

Apple TV+ hat eine für den 26. Oktober geplante Thriller-Serie kaltgestellt – weniger als 72 Stunden vor dem Start. Hauptdarstellerin Jessica Chastain übt jetzt Kritik.

Es ist unglaublich: Eine heißerwartete Thriller-Serie wird 3 Tage vor einem lange geplanten Start einfach abgesagt. Genau so ist es mit The Savant passiert, deren Start eigentlich am 26. September 2025 über die Bühne gehen sollte. Jessica Chastain (Interstellar), die in der Serie die Hauptrolle spielen sollte, hat sich jetzt geäußert.

Nach Thriller-Absetzung: Jessica Chastain und Apple "sind nicht einer Meinung"

Ein offizieller Grund für die Absage des Starttermins wurde von Apple TV+ nicht genannt. Viele Medienseiten, unter anderem Deadline , vermuteten allerdings das gegenwärtige politische Klima in den USA hinter der Entscheidung: Nach der Ermordung des US-Aktivisten Charlie Kirk möchte der Streamer möglicherweise auf die Veröffentlichung einer Serie verzichten, die Scharfschützen und Sprengstoffanschläge thematisiert.

Schaut hier den Trailer zu The Savant:

The Savant - S01 Trailer (Deutsch) HD

Chastain erklärte dazu auf Instagram :

[Ich und Apple] sind nicht einer Meinung, wenn es um die Absage des Starttermins von The Savant geht. [...] Ich habe mich nie vor schwierigen Themen gedrückt. Und auch wenn ich wünschte, dass diese Serie nicht so relevant wäre, ist sie es leider. The Savant dreht sich um die Helden, die jeden Tag die Gewalt verhindern möchten, bevor sie passiert. Ihren Mut zu ehren fühlt sich dringlicher an als jemals zuvor.

Die Serie solle eine politische Denkweise zu konfrontieren, die sich durch Anschlägen wie den auf Charlie Kirk ausdrücke, so Chastain. Sie respektiere Apples Entscheidung, hoffe aber in nächster Zeit auf einen Start von The Savant.

Ob und wann The Savant auf Apple TV+ erscheint, lässt sich momentan schwer abschätzen.

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2026 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben neuen Staffeln von Stranger Things und Fallout starten 2025 und 2026 auch einige spannende Neuheiten. Düstere Cyberpunk-Verschwörungen, Gehirnhacking, völlige KI-Überwachung oder epische Weltraum-Abenteuer und apokalyptische Freundlichkeit: Die demnächst startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.