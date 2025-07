Tim Burton legt 67 Jahre alten Sci-Fi-Klassiker neu auf – Margot Robbie soll dafür zur zerstörerischen Riesin heranwachsen

Von Plastikpuppenikone zur Sci-Fi-Riesin: Margot Robbie soll für Tim Burton die Hauptrolle in Attack of the Fifty Foot Woman übernehmen. Darüber hinaus produziert sie das Warner-Remake angeblich.

Barbie-Star Margot Robbie hat es sich mit ihrer Produktionsfirma LuckyChap zur Aufgabe gemacht, Geschichten verschiedenster großer Frauen auf die Leinwand zu bringen. Eine der absolut größten ist die Sci-Fi-Riesin aus Angriff der 20-Meter-Frau, für dessen Remake sie vor der Kamera von Filmemacher Tim Burton (Edward mit den Scherenhänden, Alice im Wunderland) auf exorbitante Größe heranwachsen soll.

Das will Hollywood-Insider Jeff Sneider in Erfahrung gebracht haben, der Robbies Beteiligung an Attack of the Fifty Foot Woman auf seinem Blog The InSneider herausposaunte. Wir haben es also bisher mit einem Gerücht zu tun.

Barbie-Star Margot Robbie im Tim Burton-Remake vom Sci-Fi-Klassiker Angriff der 20-Meter-Frau

Im Originalfilm von 1958 geht es um die wohlhabende Nancy Archer (Allison Hayes), die nach einer Begegnung mit einem Außerirdischen zur Riesenfrau heranwächst und die Gunst der Stunde nutzt, um sich an ihrem Mann und dessen Liebhaberin zu rächen. Ikonischer als der Sci-Fi-Kultfilm von Nathan Hertz selbst ist fast das Poster, das die eifersüchtige Zerstörerin noch gigantischer darstellt als im Filmtitel angepriesen:

Tim Burtons Remake-Pläne sind seit Februar 2024 bekannt, als Deadline über sie berichtete. Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Projekt auch, weil Thriller-Spezialistin Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects) mit dem Drehbuch beauftragt wurde. Laut Sneider sucht man derzeit nach einer neuen Person für den Job, da Flynn die Story gut auf den Weg gebracht habe, jedoch zu beschäftigt sei, um es vollständig zu Papier zu bringen.

Margot Robbie und große Frauen: Wie aufeinander zugeschnitten

Attack of the 50 Foot Woman entstand als Reaktion auf männlich besetzte Sci-Fi-Filme über riesige Zerstörer wie etwa Der Koloss (1957). Ein Remake mit Daryl Hannah entstand in den 90ern als TV-Film von HBO. Sollte Margot Robbie sich wirklich als Produzentin und Hauptdarstellerin an dem neuen Film beteiligen, würde es hervorragend in ihre Filmographie und zu ihrem Ethos passen. Schließlich geht es um eine Frau, die buchstäblich über sich hinauswächst und so mächtig wird, dass die Gesellschaft sich in einer Rollenumkehr plötzlich vor ihr fürchtet. Daraus lässt sich viel machen, das über ein reines Sci-Fi-Spektakel hinausgeht.

Auch interessant:

Nach ihrem Mega-Blockbuster Barbie hat Robbie erstmal freie Fahrt, was ihre nächsten Projekte angeht. Ihr nächstes großes Ding, das bereits bestätigt wurde, ist Emerald Fennels Adaption von Emily Brontës Literaturklassiker Wuthering Heights aka Sturmhöhe, für das sie Jacob Elordi vor der Kamera stand.